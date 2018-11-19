Вашингтон заставит европейцев мерзнуть и голодать

Прекращение поставок российского газа в ЕС приведет к ужасным последствиям

Соединенные Штаты собираются в обозримом будущем полностью вытеснить Россию с европейского газового рынка. Вашингтон будет оказывать политическое давление, чтобы обеспечить своему газу лучшие рыночные позиции. Об этом заявил немецкий эксперт по энергетике Роланд Гетц.



Белый дом и Госдепартамент хотят сорвать реализацию проекта "Северный поток – 2" и не скрывают этого. Шаги в этом направлении осуществляются под прикрытием благородных целей. Вашингтон якобы хочет избавить Европу от энергетической зависимости от России, а кроме того, стремится помочь Украине, которая после ввода в строй нового трубопровода потеряет транзитные отчисления.

По словам Гетца, при работе "Северного потока – 2" с полной нагрузкой украинская экономика будет терять от $2 млрд до $3 млрд поступлений за транзит. "И США хотят поддержать Украину экономически, чтобы эти доходы от транзита остались", – пояснил эксперт в интервью Deutsche Welle.

Однако долгосрочной целью США, по его мнению, "является полное вытеснение "Газпрома" с европейского рынка, по меньшей мере, попытка затруднить поставки через Балтику по "Северному потоку – 1" и "Северному потоку – 2". "Речь идет о стремлении США в целом ограничить российское влияние, так как они рассматривают "Газпром" и отношения в сфере энергетики как инструменты Кремля", – указал специалист.

По его словам, попытки оказать давление на немецкий бизнес не помогут Вашингтону добиться прекращения строительства "Северного потока – 2". "Они (компании из Германии) не являются собственниками "Северного потока" вместе с "Газпромом", а лишь принимают финансовое участие в проекте. Их вклад равен пятидесяти процентам инвестиционных расходов, но он может быть оплачен самим "Газпромом" с тем, чтобы нажим на немецкие фирмы в связи с этим финансированием не повредил проекту", – отметил Гетц.

Планы заменить российский трубопроводный газ американским сжиженным эксперт считает утопией. "Сжиженный газ дороже трубопроводного, прежде всего, из России, и он поставляется в основном в Юго-Восточную Азию, где цены на газ выше", – отметил он, добавив, что в будущем ситуация с конкурентоспособностью американского сжиженного газа может измениться.

В настоящий момент отказ от российского газа будет для Европы сродни катастрофе. Американцы при всем желании не смогут компенсировать выпавшие объемы поставки. В результате страны ЕС столкнутся с острым энергетическим дефицитом. Промышленность остановится, в домах пропадет отопление, начнется экономический кризис.

Москва ранее неоднократно отвергала претензии США по поводу того, что новый газопровод станет для Кремля политическим рычагом против ЕС. Проект носит исключительно коммерческий характер. На этом настаивает не только российская сторона, но и Германия, Австрия и другие страны Европы.