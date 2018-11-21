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"Северный поток-2" остался без части денег

Фото: www.globallookpress.com
"Газпром" решил сэкономить на трубопроводах

Инвестиции российского концерна в строительство "Северного потока – 2" в 2018 г. составят 92,182 млрд рублей. Таковы данные обновленной инвестиционной программы "Газпрома", с которой ознакомился ТАСС.

Ранее предполагалось, что на новую трубу по дну Балтийского моря газовый холдинг выделит 114,511 млрд руб., но в итоге удалось неплохо сэкономить. По сравнению с планом на начало года финансирование проекта снижено более чем на 22 млрд руб., отмечает URA.RU.

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Более того, из приведенных цифр следует, что "Северный поток – 2" обходится России гораздо дешевле, чем "Турецкий поток". На прокладку трубопровода по дну Черного моря, морской участок которого на днях как раз торжественно завершили, "Газпром" выделил в текущем году 172,449 млрд рублей. Кстати, тут тоже смогли ужаться: изначально планировалось потратить на "Турецкий поток" в 2018 г. 182,412 млрд рублей.

Уменьшены также инвестиции в систему газопроводов "Ухта – Торжок – 2": с 48,123 млрд руб. до 46,247 млрд рублей.

А вот по другим проектам "Газпром" финансирование увеличил. В частности, на "Силу Сибири" в 2018 г. направят в общей сложности 219,038 млрд руб. вместо 217,988 млрд рублей.

На строительство комплекса по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа в районе компрессорной станции "Портовая" в Ленинградской области придется потратить 74,012 млрд руб. вместо ожидаемых 45,496 млрд рублей.

Как пояснили в "Газпроме", пересмотр планов связан с решением увеличить финансирование в приоритетные проекты, среди которых – сжижение и транспортировка природного газа.

Николай ВИКТОРОВ
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