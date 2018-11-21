Если бы не шпионские скандалы, ответ Москвы был бы однозначен

Греческий премьер Алексис Ципрас летит в Россию договариваться о продолжении "Турецкого потока" до Греции. Об этом РИА "Новости" сообщил источник в Афинах.

Визит Ципраса в Москву намечен на 7 декабря. Он должен встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным и премьером Дмитрием Медведевым. Повестка дня весьма широкая: от ситуации в Сирии до отношений России с НАТО. Но главная тема переговоров – поставки газа из РФ по "Турецкому потоку".

"Греция заинтересована в "Турецком потоке", это стало ясно во время последних обсуждений и из официальных выступлений. Например, этот вопрос обсуждался на встрече вице-премьера Янниса Драгасакиса с послом РФ в Афинах Андреем Масловым в начале ноября, а Алексис Ципрас говорил о трубопроводе на саммите в Салониках 15 ноября", – отметил источник в Афинах.

О прокладке второй ветви "Турецкого потока" до греческой границы ранее уже шли разговоры. Москве такой вариант маршрута нравился даже больше, чем болгарский. Все-таки София не заслуживает поощрений за отказ в свое время от "Южного потока". Но и Афины оказались не самым надежным политическим партнером.

Это стало ясно после развернувшегося полгода назад шпионского скандала, когда греки обвинили двух российских дипломатов в незаконной деятельности, выслали из страны, а также запретили въезд в Грецию еще двум гражданам РФ. Москва ответила зеркально и резко сократила все контакты с Афинами. Так что Ципрасу придется очень постараться, чтобы вернуть себе доверие Кремля.

"Турецкий поток" строят для поставок российского газа напрямую из РФ в Турцию и дальше в страны Южной Европы. На днях было объявлено о завершении прокладки труб по дну Черного моря. Ожидается, что первая ветвь газопровода, поставки по которой предназначены для турецкого потребителя, будет запущена в 2019 году. Вторая ветвь дойдет до границы Турции с одной из европейских стран и далее пойдет по территории ЕС. На данный момент на ответвление от трубы претендуют Болгария, Италия, Сербия и еще ряд стран.