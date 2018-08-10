Греция назвала санкции со стороны России безосновательной "местью"
В МИД Греции назвали высылку дипломатов необоснованной и в очередной раз упрекнули во вмешательстве во внутренние дела страны.
Согласно заявлению греческого внешнеполитического ведомства, Афины "требуют уважения и равенства отношений с каждой третьей стороной" и добиваются дружеских отношений в политике с Москвой. В тексте Россия характеризуется как "большая страна с сильным присутствием в европейских делах", поэтому греческая сторона выступает за мирные связи с соседями, в то время как реакция Москвы на ее действия, по мнению греков, является "спонтанной местью".
"Решение МИД России не было основано на таких данных, как действия греческой стороны, основанные на конкретных доказательствах незаконной деятельности российских чиновников и граждан в стране. Напротив, решение российской стороны произвольно и мстительно, оно ни на чем не основано", – сказано в сообщении.
"Российским друзьям" греческая сторона напоминает, что в мировом сообществе нет такой страны, которая потерпит вмешательство, подкуп чиновников в правительстве и подрыв внешней политики.
В июле подобные обвинения Греция "повесила" на российских дипломатов, после чего, как сообщалось в материале газеты Kathimerini, из Древней Эллады было решено двоих выслать и еще двум запретить въезд.
На что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила: подобные действия не останутся без ответа. И 6 августа в Афины полетел бумеранг.
Если верить окончанию греческого заявления, то там поступят мудрее: "В отношении произвольных мер, предпринятых руководством МИД России, Греция ответит терпением и трезвостью". На этом в тексте поставлена точка.
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