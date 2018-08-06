Российский МИД зеркально ответил на действия Афин

Посол Греции в Москве Андреас Фриганас был вызван в понедельник в Министерство иностранных дел РФ, где ему сообщили о высылке из России двух греческих дипломатов. Об этом сообщает сегодня сайт внешнеполитического ведомства.

Фриганасу вручили ноту с информацией о зеркальных мерах Москвы в ответ на "недружественные действия Афин в отношении российских дипломатических сотрудников и граждан", говорится в сообщении.

Необходимо напомнить, что Фриганаса уже вызывали в МИД РФ 20 июля. Тогда наше дипведомство выразило "решительный протест в связи с продолжающимися антироссийскими заявлениями греческой стороны относительно ситуации вокруг высылки двух российских дипломатов и запрета на въезд еще двум гражданам России".

Все началось после того, как 11 июля греческая газета Kathimerini написала о том, что представителей дипкорпуса РФ обвиняют во вмешательстве во внутренние дела государства и незаконных действиях против нацбезопасности Греции. Среди обвинений в их адрес – попытки сбора и распространения информации, а также подкуп чиновников.

Позже директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова на традиционном брифинге заявила, что подобные действия не останутся без последствий. По ее утверждению, в РФ есть понимание того, что "народ Греции должен общаться с российским партнером, россиянами и не страдать от грязных провокаций, в которые, к сожалению, Афины были втянуты".

Эти слова не понравились греческой стороне. Министерство иностранных дел Греции обвинило коллег из России в постоянном неуважении.

"Государства, независимо от их размера, имеют самостоятельность и могут осуществлять независимую, демократическую и многогранную внешнюю политику", – цитировало РИА "Новости" заявление греческого МИД 18 июля.

В сообщении отмечалось, что Москва хорошо знала, чем занимаются наши дипломаты на территории Древней Эллады. Там назвали "голословными" утверждения российской стороны, что решение выслать дипломатов было принято под давлением других стран.

И все это на фоне проблемы с названием бывшей югославской Республики Македонии и визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Грецию, который должен был состояться в сентябре для подготовки поездки премьер-министра страны Алексиса Ципраса в Москву. В итоге греческий вояж российского министра отменяется на неопределенный срок.

