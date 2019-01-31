"Северный поток-2" развил большую скорость

В Европе признали газопровод реальным

У проекта "Северный поток – 2" нет непреодолимых препятствий для осуществления. Об этом заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов. Строительство идет, причем очень хорошими темпами.

"Каждые восемь минут в воды Балтийского моря погружается очередная труба, – рассказал Чижов в интервью ТАСС. – Уже пройдено 20% подводной части маршрута. Несмотря на то, что сейчас зима и погода в Балтийском море не самая благоприятная для трубоукладочных работ, тем не менее работы идут по графику", – сообщил дипломат.

Соответственно, теперь даже самые непримиримые противники этого газопровода в Европе, в частности Польша, вынуждены признать "объективную реальность" и смириться с тем, что помешать запуску "Северного потока – 2" будет непросто, отметил Чижов.

Газопровод "Северный поток – 2" пройдет по дну Балтийского моря от побережья России до Германии. Его проектная мощность – 55 млрд куб. м газа в год. Запуск в эксплуатацию намечен на конец 2019 года.