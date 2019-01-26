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"Турецкий поток" оставит украинцев без газа

Фото: www.globallookpress.com
В Киеве увидели новую угрозу в строящейся нитке газопровода

"Турецкий поток" представляет намного больше опасности для Украины, чем "Северный поток – 2". В этом уверен эксперт по энергетике Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Незалежной Карел Гирман.

По его словам, "Северный поток – 2" не сможет обеспечить газом Южную Европу, а значит России необходимо будет сохранить транзит голубого топлива через Украину. Однако при запуске "Турецкого потока" Киев уже будет не нужен, так как газ пойдет в Италию, Францию и балканские страны.

При этом Гирман, удивлен, что США и ЕС не обращают никого внимания на южный газопровод, передает журнал "Новое время".

Газопровод "Северный поток – 2" пройдет от побережья России до Германии напрямую по дну Балтийского моря. Заявленная мощность двух ниток трубопровода – 55 млрд куб. м газа в год. Ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2019 года. В США заявляют, что новый газопровод усилит зависимость Европы от РФ, и предлагают Европе решать свои энергетические потребности за счет закупок американского СПГ.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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