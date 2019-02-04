Незалежная всеми средствами пытается продемонстрировать, что продлить соглашение в интересах России

В январе 2019-го Киев неожиданно нарастил поставку голубого топлива в западные страны на 27,5%, то есть на четверть больше по сравнению с тем же периодом 2018-го. Согласно данным "Укртрансгаза", за первый месяц нового года через украинскую газотранспортную систему прошло 7,6 млрд куб. м этого полезного ископаемого.

Примечательно, что в 2018-м Незалежная сократила транзит газа на 7%, до 86,774 млрд куб. метров. Хотя, как передает издание "Корреспондент.net", в 2017-м был поставлен рекорд в 93 млрд куб. метров.

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил о том, что если Россия не продлит соглашение по транзиту с Незалежной, то в 2020-м в стране упадет экономика. При этом Киеву придется платить немалые средства, чтобы содержать газопровод.

Впрочем, на Украине считают, что Россия не успеет достроить "Северный поток – 2" к концу 2019-го. А так как Москве необходимо будет поставлять голубое топливо в Европу, то она пойдет на условия Киева. Ведь пока только через Незалежную можно транспортировать газ в западные страны.

К слову, недавно Украина впервые в истории экспортировала собственное топливо в Европу в тестовом режиме.