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Без России нельзя: Украину пустят в Евросоюз при одном условии

Фото: Константин Чергинский/ТАСС
продолжениеПроверят всех: Украину охватила шпиономания
От Киева требуют восстановить отношения с Москвой

Директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник признал, что без России Украина никогда не станет членом Евросоюза.

По его словам, лидеры Старого Света хотят наладить торговлю с Москвой и в этом им может помочь транзит через Киев. Однако Порошенко пытается полностью оборвать любые торговые связи с Кремлем, что только навредит стране.

"Европа хочет видеть нас как зону транзита, как торговую площадку между Европой и Россией. Мы должны это осознавать. Изолированная Украина не нужна ЕС, потому что это экономически затратный, политически и военно опасный объект",

сказал Бортник в эфире телеканала NewsOne.

Он подчеркнул, что Украине нужно как можно быстрее восстановить торговые отношения с Россией. От этого, по его мнению, выиграют обе страны.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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