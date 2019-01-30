Без России нельзя: Украину пустят в Евросоюз при одном условии

От Киева требуют восстановить отношения с Москвой

Директор украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник признал, что без России Украина никогда не станет членом Евросоюза.

По его словам, лидеры Старого Света хотят наладить торговлю с Москвой и в этом им может помочь транзит через Киев. Однако Порошенко пытается полностью оборвать любые торговые связи с Кремлем, что только навредит стране.

"Европа хочет видеть нас как зону транзита, как торговую площадку между Европой и Россией. Мы должны это осознавать. Изолированная Украина не нужна ЕС, потому что это экономически затратный, политически и военно опасный объект",

– сказал Бортник в эфире телеканала NewsOne.

Он подчеркнул, что Украине нужно как можно быстрее восстановить торговые отношения с Россией. От этого, по его мнению, выиграют обе страны.