Проверят всех: Украину охватила шпиономания

Киев допросит каждого жителя страны

Всех украинцев предложил проверить на полиграфе главный военный прокурор страны Анатолий Матиос. Таким экстравагантным способом он хочет узнать, сотрудничали ли граждане Незалежной с властями провозглашенных республик Донбасса.

"Открою сегодня большую тайну для всего государства... Придется пропустить (через полиграф) все население, потому что сосед на соседа будет стучать, обижаться и мстить, потому что таковы реалии Украины",

– заявил Матиос в эфире "112. ua".

По словам прокурора, процедура пройдет по указанию действующего президента Петра Порошенко. Выявить неблагонадежных украинцев поможет специальная программа, разработанная в Одессе.

Матиос объяснил, что алгоритм "реагирует на перечень вопросов. И реакция на эти вопросы дает ответ – говорит искренне или не искренне".

Население Украины равно примерно 40 миллионам человек, а на каждый опрос потребуется полчаса, так что подсчитать временные затраты на процесс не составит труда.