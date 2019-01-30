Проверят всех: Украину охватила шпиономания

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Всех украинцев предложил проверить на полиграфе главный военный прокурор страны Анатолий Матиос. Таким экстравагантным способом он хочет узнать, сотрудничали ли граждане Незалежной с властями провозглашенных республик Донбасса.
"Открою сегодня большую тайну для всего государства... Придется пропустить (через полиграф) все население, потому что сосед на соседа будет стучать, обижаться и мстить, потому что таковы реалии Украины",
– заявил Матиос в эфире "112. ua".
По словам прокурора, процедура пройдет по указанию действующего президента Петра Порошенко. Выявить неблагонадежных украинцев поможет специальная программа, разработанная в Одессе.
Матиос объяснил, что алгоритм "реагирует на перечень вопросов. И реакция на эти вопросы дает ответ – говорит искренне или не искренне".
Население Украины равно примерно 40 миллионам человек, а на каждый опрос потребуется полчаса, так что подсчитать временные затраты на процесс не составит труда.
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