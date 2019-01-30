Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

США предсказали нападение РФ на Украину

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеНа Украине ищут убийц капитана "Норда"
Вторжение обязательно случится, но не в этом году

Американская разведка предупредила Киев о том, что над страной нависла угроза российского вторжения. Москва может напасть в любой момент, однако вероятность того, что это случится в 2019 г., достаточно мала. Об этом говорится в масштабном отчете разведывательного сообщества США по поводу основных угроз, которые стоят перед миром в этом году.

"Мы оцениваем, что масштабное нападение со стороны Украины или российских формирований является операционно возможным, но не вероятным в 2019 г.",

– заявил директор Национальной разведки США Дэн Коутс, представляя доклад в ходе слушаний в Сенате. Его текст размещен на сайте верхней палаты Конгресса.

Между тем в отчете отмечается, что напряжение в отношениях между Украиной и Россией в Азовском и Черном морях будет только усиливаться. Это будет происходить оттого, что "каждая из сторон будет подтверждать суверенные права и возможности действий на море".

"РФ продолжит военную, политическую и экономическую дестабилизацию Украины для того, чтобы повредить усилиям Киева по интеграции в ЕС и усилении связей с НАТО. Кремль постарается удержать и по возможности расширить свое влияние в странах бывшего Советского Союза, которые, как он считает, принадлежат к его сфере влияния", – подчеркнул Коутс (цитируется по "Голосу Америки").

Инцидент в Керченском проливе, который случился в ноябре прошлого года, по мнению американских разведчиков, демонстрирует готовность РФ ограничивать свободу навигации Украины в регионе и совершать политическое давление на руководство страны. Это давление будет нарастать с приближением президентских выборов в Незалежной.

Естественно, по ту сторону океана никто не сомневается в том, что "работающие" на Кремль хакеры попытаются взломать все без исключения украинские серверы, чтобы подтасовать результаты голосования в нужную Москве сторону. Однако этим дело не ограничится.

Фото: flickr.com/presidioofmonterey

"В надежде убрать Порошенко и привести к власти менее антироссийский парламент" Россия попытается воспользоваться такими проблемами Украины, как нестойкая экономика, распространенная коррупция, а также гражданское недовольство, отмечается в докладе.

Двадцать пятого ноября прошлого года три корабля Военно-морских сил Украины попытались без предупреждения проследовать из Черного моря в Азовское. Законные требования российских пограничников остановиться украинские катера и буксир проигнорировали. В результате применения тарана нарушители были задержаны и доставлены в Керчь. Впоследствии суд в Москве арестовал 24 украинских моряка по обвинению в незаконном пересечении государственной границы РФ.

Президентские выборы на Украине намечены на 31 марта. Фаворитом предвыборной гонки является экс-премьер страны, лидер партии "Отечество" Юлия Тимошенко. Ей уступают шоумен Владимир Зеленский, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко и действующий глава государства Петр Порошенко.

Андрей ФИЛАТОВ
новости партнеров
Загрузка...

Вскрылся заговор против "Турецкого потока"

Первыми жертвами американского "гипноза" станут венгры

На "плавучие бомбы" в Керченском проливе идет шторм

Специалисты службы держат руку на пульсе

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей