США предсказали нападение РФ на Украину

Вторжение обязательно случится, но не в этом году

Американская разведка предупредила Киев о том, что над страной нависла угроза российского вторжения. Москва может напасть в любой момент, однако вероятность того, что это случится в 2019 г., достаточно мала. Об этом говорится в масштабном отчете разведывательного сообщества США по поводу основных угроз, которые стоят перед миром в этом году.



"Мы оцениваем, что масштабное нападение со стороны Украины или российских формирований является операционно возможным, но не вероятным в 2019 г.",

– заявил директор Национальной разведки США Дэн Коутс, представляя доклад в ходе слушаний в Сенате. Его текст размещен на сайте верхней палаты Конгресса.

Между тем в отчете отмечается, что напряжение в отношениях между Украиной и Россией в Азовском и Черном морях будет только усиливаться. Это будет происходить оттого, что "каждая из сторон будет подтверждать суверенные права и возможности действий на море".

"РФ продолжит военную, политическую и экономическую дестабилизацию Украины для того, чтобы повредить усилиям Киева по интеграции в ЕС и усилении связей с НАТО. Кремль постарается удержать и по возможности расширить свое влияние в странах бывшего Советского Союза, которые, как он считает, принадлежат к его сфере влияния", – подчеркнул Коутс (цитируется по "Голосу Америки").

Инцидент в Керченском проливе, который случился в ноябре прошлого года, по мнению американских разведчиков, демонстрирует готовность РФ ограничивать свободу навигации Украины в регионе и совершать политическое давление на руководство страны. Это давление будет нарастать с приближением президентских выборов в Незалежной.

Естественно, по ту сторону океана никто не сомневается в том, что "работающие" на Кремль хакеры попытаются взломать все без исключения украинские серверы, чтобы подтасовать результаты голосования в нужную Москве сторону. Однако этим дело не ограничится.

"В надежде убрать Порошенко и привести к власти менее антироссийский парламент" Россия попытается воспользоваться такими проблемами Украины, как нестойкая экономика, распространенная коррупция, а также гражданское недовольство, отмечается в докладе.

Двадцать пятого ноября прошлого года три корабля Военно-морских сил Украины попытались без предупреждения проследовать из Черного моря в Азовское. Законные требования российских пограничников остановиться украинские катера и буксир проигнорировали. В результате применения тарана нарушители были задержаны и доставлены в Керчь. Впоследствии суд в Москве арестовал 24 украинских моряка по обвинению в незаконном пересечении государственной границы РФ.

Президентские выборы на Украине намечены на 31 марта. Фаворитом предвыборной гонки является экс-премьер страны, лидер партии "Отечество" Юлия Тимошенко. Ей уступают шоумен Владимир Зеленский, лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко и действующий глава государства Петр Порошенко.