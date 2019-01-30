На Украине ищут убийц капитана "Норда"

Хотя до сих пор никто не знает, что с ним случилось

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело об умышленном убийстве в связи с пропажей капитана российского судна "Норд" Владимира Горбенко. Об этом журналистам сообщил адвокат россиянина Александр Руденко.



"Насколько нам известно, есть уголовное дело. Как нам сообщили в устном порядке, дело открыто по статье "Умышленное убийство", – приводит слова юриста ТАСС.

Руденко рассказал, что дело расследует полиция Мелитополя (Запорожская область Украины). Заведение дела по указанной статье вовсе не означает, что Горбенко мертв, пояснил защитник. Это процедурный момент, так как в связи с пропажей человека "регистрируется уголовное дело по особо тяжкому преступлению, чтобы можно было осуществлять соответствующие оперативно-разыскные мероприятия".

В настоящий момент местонахождение капитана сейнера, арестованного в марте прошлого года, не известно ни его адвокатам, ни полиции.

"Никаких новостей, к сожалению, нет, на связь капитан не выходит",

– рассказал Руденко. При этом сторона защиты собирается принимать участие в заседании Оболонского районного суда Киева, намеченном на 1 февраля, по делу Горбенко.

"Мы будем принимать участие в суде. Но мы не знаем, какую позицию займет прокуратура. Мы свою позицию высказали и еще в понедельник уведомили суд об исчезновении капитана, как только нам стало известно об этом", – заверил адвокат.

О пропаже российского моряка стало известно 28 января. Защита Горбенко заявила о том, что он бесследно пропал, и подала соответствующее заявление в силовые органы. По словам адвокатов, капитан не планировал никуда уезжать. В его исчезновении сторона защиты заподозрила украинских силовиков, но в Службе безопасности Украины заявили, что местоположение капитана ведомству неизвестно.

Сейнер "Норд" с десятью российскими моряками на борту был задержан в Азовском море в марте прошлого года. Капитану судна предъявили обвинения в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины" и в незаконном вылове рыбы. В апреле Горбенко отпустили под залог с обязательством являться для проведения следственных действий. Остальным морякам был назначен административный штраф, впоследствии они смогли вернуться домой – их обменяли на задержанных украинских браконьеров.

Эксперты предупреждали о том, что украинской стороне выгодно убрать Горбенко и повесить на Россию убийство своих граждан, которые "могут что-то рассказать", напоминает "Царьград".