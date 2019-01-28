Капитан российского "Норда" исчез на Украине

Гражданин РФ не выходит на связь с родными уже третий день

Насильно удерживаемый киевскими властями капитан керченского судна "Норд" Владимир Горбенко пропал без вести 26 января. Об этом сегодня сообщил его адвокат Максим Могильницкий через соцсети.

"По словам родственников, в минувшую субботу около полудня Владимир пропал из дома, и никто его с тех пор не видел. На связь с родными и адвокатами капитан не выходит",

– написал защитник в своем аккаунте в Facebook.

Он отметил, что таким образом Горбенко исчезает не в первый раз – предыдущий связан с его захватом на корабле, когда капитана похитили сотрудники СБУ в апреле прошлого года.

Однако сейчас такое долгое молчание тревожит и родных крымчанина, и его адвоката.

"Гоню от себя тревожные мысли о возможных провокациях со стороны правоохранительных органов или представителей радикальных организаций. Ибо это уже просто за гранью разумного",

– заключил пост Могильницкий.

Напомним, 10 января должно было состояться рассмотрение дела Горбенко, однако Оболонский районный суд Киева перенес заседание на 1 февраля. В этот же день стало известно, что Европейский суд по правам человека зарегистрировал все жалобы, поданные против Украины защитой экипажа российского корабля.

Госпогранслужба Незалежной 25 марта захватила рыболовецкое судно "Норд" с экипажем из десяти граждан России в Азовском море. Позже двум рыбакам удалось сбежать с территории неньки и вернуться домой. После этих событий РФ ужесточила правила прохода через Керченский пролив. В конце октября Москва и Киев согласовали обмен семерых членов экипажа "Норда" на такое же количество украинцев. В итоге на Украине остался только капитан Горбенко.

