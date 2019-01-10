Капитан "Норда" останется в плену минимум до февраля

В Киеве перенесли рассмотрение дела против российского моряка

Судить капитана сейнера "Норд" теперь будут 1 февраля. Сегодня, 10 января, процесс, где служители Фемиды должны были рассмотреть дело Владимира Горбенко, был перенесен.

Подвела техника. Заседание сместилось из-за неисправности оборудования видео– и аудиофиксации, пояснила пресс-секретарь Оболонского районного суда Киева Инна Свинаренко.

"Система "Аккорд" пока работает в тестовом режиме и дала сбой. В суде был один зал оборудован этой системой… Мы были вынуждены снять дело", — цитирует Свинаренко УНН.

Напомним, "Норд" был захвачен в марте этого года. В конце октября экипаж российского судна обменяли на украинских браконьеров. Долгожданное событие произошло на границе Крыма с Украиной, в пункте пропуска "Армянск".

