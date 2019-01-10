Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Капитан "Норда" останется в плену минимум до февраля

В Киеве перенесли рассмотрение дела против российского моряка

Судить капитана сейнера "Норд" теперь будут 1 февраля. Сегодня, 10 января, процесс, где служители Фемиды должны были рассмотреть дело Владимира Горбенко, был перенесен.

Подвела техника. Заседание сместилось из-за неисправности оборудования видео– и аудиофиксации, пояснила пресс-секретарь Оболонского районного суда Киева Инна Свинаренко.

"Система "Аккорд" пока работает в тестовом режиме и дала сбой. В суде был один зал оборудован этой системой… Мы были вынуждены снять дело", — цитирует Свинаренко УНН.

Напомним, "Норд" был захвачен в марте этого года. В конце октября экипаж российского судна обменяли на украинских браконьеров. Долгожданное событие произошло на границе Крыма с Украиной, в пункте пропуска "Армянск".

Оксана ПОДТУРКИНА
новости партнеров
Загрузка...

США рассказали об уничтожении военного спутника РФ

Космический аппарат отвечал за безопасность

"Газпрому" посоветовали не связываться с сумасшедшими

Украинский "Нафтогаз" всех распугал своей неадекватностью

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей