Граждане Незалежной хотят прекращения войны в стране любой ценой

К миру стремятся больше половины жителей Украины, даже при условии, что страна потеряет территорию мятежного Донбасса. Такие страшные для Киева цифры привел сегодня директор социологической компании Seetarget Алексей Боровский.

"Более чем половина населения Украины, почти 60% (а точнее – 59,2%) хотят мира любой ценой, даже путем отказа от оккупированных территорий",

– цитирует "Интерфакс" специалиста с презентации социсследования "Украина в фокусе социологии" в ходе начавшейся предвыборной президентской гонки.

Отмечается, что 24,1% опрошенных из предлагаемых ответов выбрали вариант продолжения военных действий любыми средствами, в том числе и силовыми, пока Киев не установит контроль над всей территорией.

При этом, согласно опросу, 73,1% респондентов на Востоке страны поддерживают прекращение войны.

"Эта тема фактически разделяет Украину на два политических лагеря или две большие общественные группы",

– констатировал давно известную аксиому Боровский.

По его словам, на фоне вооруженного противостояния в Незалежной преобладает негативное отношение к реализации инициатив законодателей о свободной продаже оружия. Так, 77,6% граждан выступают против подобных планов даже при условии более суровой ответственности за преступления с использованием оружия и нелегальный оборот такового. Лишь 18,1% украинцев считают это приемлемым.

Данное исследование компания Seetarget провела с 17 по 23 декабря 2018 года. Опрошено было 2010 респондентов старше 18 лет. Ошибка выборки составляет не более 2,3%.

Ранее стало известно о некоем новом плане по урегулированию конфликта в Донбассе, который должен прийти на смену минским соглашениям. Как сообщил спецпредставитель ОБСЕ на переговорах в Минске Мартин Сайдик в интервью австрийской газете Kleine Zeitung 24 января, предполагается организация совместной миссии ООН и ОБСЕ и создание Евросоюзом агентства по восстановлению региона. По его словам, "для реализации центрального элемента (минских договоренностей) – проведения местных выборов – требуется помощь извне".

