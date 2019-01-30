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Германия отправит военные корабли в Черное море для защиты Украины

Фото: www.globallookpress.com
продолжениеНа месте миссии США в Киеве нашли посольство ДНР
Берлин поможет Киеву сдерживать "агрессию" Москвы своим ржавым флотом

В Черном море скоро станет тесно – немецкие власти решили направить в регион свои боевые корабли для поддержки Незалежной. Об этом говорится в сообщении Минобороны Украины по итогам встречи замминистра Анатолия Петренко и уполномоченного по вопросам Восточной Европы, Кавказа и Центральной Азии МИД Германии Михаэля Зильберта.

"Немецкая сторона заверила в готовности и в дальнейшем поддерживать Украину в вопросах деэскалации и сдерживания российской вооруженной агрессии, в том числе путем обеспечения военного присутствия кораблей ВМС бундесвера в Черном море, добиваться освобождения украинских моряков и всесторонней поддержки реформ в секторе безопасности и обороны Украины",

следует из пресс-релиза ведомства.

Также стороны рассмотрели перспективы расширения военно-технического сотрудничества между двумя странами, наращивания военно-морских возможностей Незалежной. Обсуждали и приобретение оружия. Представитель Берлина выразил готовность и дальше поддерживать Киев на его пути вступления в НАТО.

По информации "Крыминформ", в состав германских военно-морских сил входят 5 корветов, 9 фрегатов, 6 подводных лодок, 9 минных тральщиков, 2 десантных корабля, 15 вспомогательных судов и 5 танкеров.

Буквально накануне уполномоченный бундестага по делам бундесвера Ханс-Петер Бартельс представил годовой отчет о состоянии немецкой армии, из которого следует, что она испытывает острые проблемы с личным составом, боевой техникой и общим управлением.

В частности, в докладе автор сигнализирует о плохом оснащении вооруженных сил страны, плохой боеготовности танков, кораблей и самолетов.

Получается, один ржавый флот придет на помощь другому.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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