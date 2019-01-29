В бундестаге признались в больших проблемах

Уполномоченный бундестага по делам военнослужащих бундесвера Ханс-Петер Бартельс представил годовой доклад, в котором рассказал о текущей ситуации в вооруженных силах страны.

По имеющимся данным, немецкая армия испытывает острую нехватку вооружения. В частности, Бартельс отметил плохую боеготовность танков, кораблей и самолетов.

Кроме того, набор солдат в ФРГ сейчас находится на исторически низком уровне, сообщает Deutsche Welle. Еще одна проблема бундестага – неэффективное управление при его огромном штате.

"Коэффициент технической готовности по разным статьям вооружений бундесвера, приводимый даже в официальных отчетах, поражает воображение — настолько он бывает низким",

– цитирует главного редактора журнала "Арсенал Отечества" полковника запаса Виктора Мураховского RT. По его словам, иногда дело доходило до того, что армия Германии не располагала ни одним исправным новейшим образцом вертолетов.

О серьезных проблемах в армии страны стало известно еще в ноябре 2018 года. Тогда была озвучена статистика, согласно которой менее 40% техники, принятой на вооружение в 2017 г., было готово к эксплуатации.