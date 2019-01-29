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Армия Германии находится в плачевном состоянии

Фото: flickr.com/photos/dvids
В бундестаге признались в больших проблемах

Уполномоченный бундестага по делам военнослужащих бундесвера Ханс-Петер Бартельс представил годовой доклад, в котором рассказал о текущей ситуации в вооруженных силах страны.

По имеющимся данным, немецкая армия испытывает острую нехватку вооружения. В частности, Бартельс отметил плохую боеготовность танков, кораблей и самолетов.

Кроме того, набор солдат в ФРГ сейчас находится на исторически низком уровне, сообщает Deutsche Welle. Еще одна проблема бундестага – неэффективное управление при его огромном штате.

"Коэффициент технической готовности по разным статьям вооружений бундесвера, приводимый даже в официальных отчетах, поражает воображение — настолько он бывает низким",

 цитирует главного редактора журнала "Арсенал Отечества" полковника запаса Виктора Мураховского RT. По его словам, иногда дело доходило до того, что армия Германии не располагала ни одним исправным новейшим образцом вертолетов.

О серьезных проблемах в армии страны стало известно еще в ноябре 2018 года. Тогда была озвучена статистика, согласно которой менее 40% техники, принятой на вооружение в 2017 г., было готово к эксплуатации. 

Людмила ФОКАНОВА
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