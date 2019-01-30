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Google разместил на картах посольство ДНР в Киеве

Фото: www.globallookpress.com
Американцы снова вляпались в историю с географией

Американский картографический сетевой ресурс Google Maps переименовал дипломатическую миссию США в Киеве, которая находится на улице авиаконструктора Антонова,   в "Посольство ДНР на Украине".

Как пишет агентство "Крыминформ", успевшее зафиксировать новый ляп гугловцев, при наборе запроса "Посольство США в Киеве" место геолокации выдавало диппредставительство Донецкой народной республики. Отмечается, что в украиноязычной версии сервиса использовался предлог "в Украине", а в русскоязычной на карте значилось следующее – "Посольство ДНР на Украине".

Ошибка недолго присутствовала в интернете. Подобные несуразности с Google Maps случаются с завидной регулярностью.

Так, в октябре прошлого года сервис переименовал здание украинского парламента в "Верховную Зраду". Еще ранее, в июле 2018-го, своеобразно был указан российский новый транспортный переход через Керченский пролив: часть моста, которая ближе к Таманскому полуострову, указана как "Крымский мост", в то время как прилегающая к Крыму – "Кримський міст". А в конце ушедшего года Минздрав Незалежной обозначили как "Министерство похорон здоровья".

Недавно российские сенаторы предложили законодательно закрепить понятие "географическая карта Российской Федерации". Также председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил пригласить в парламент представителя компании Google. Причиной тому стало неправильное указание Крыма на Google-картах.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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