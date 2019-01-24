Дубль два: Украина лишилась Крыма

Популярный интернет-сервис "отобрал" полуостров у Незалежной

Компания Google на своих картах показывает, что Крым принадлежит России.

По словам главы Комитета Государственной думы по информационной политике Леонида Левина, это было сделано после того, как спикер парламента Вячеслав Володин выразил возмущение тем, что полуостров обозначен как территория другой страны.

"Представитель компании Google... официально подтвердил, что на территории РФ Крым показывается на картах компании как российская территория. А за рубежом он показывается как спорная территория", – приводит ТАСС слова Левина.

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс считает, что это заявление указывает, что в мире начали привыкать к российскому статусу региона. "Потихоньку мир свыкается с новой реальностью. Придет время, когда мир признает Крым российским, и закончится тот идиотизм с санкциями, который устроили США и ЕС", – цитирует Фикса РИА "Новости".

Республика Крым стала частью России после референдума, проведенного в марте 2014 года. Тогда подавляющее большинство жителей полуострова проголосовали за вхождение в состав Российской Федерации.