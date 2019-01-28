Не прошло и года: насыпи у Крымского моста обрушились

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Обильные осадки в Крыму и на черноморском побережье Краснодарского края вызвали частичное обрушение насыпей на автоподходах к Крымскому мосту. Об этом сообщил ресурс "Керчь.ФМ".
Издание опубликовало фотографии, на которых видно, как в некоторых местах вдоль дороги в канаву "съехал" грунт. Подписчики, приславшие снимки, утверждают, что аналогичные сходы почвы замечены как со стороны Тамани, так и Керчи. Кое-где могут быть повреждены ливневки.
Рабочие и спецтехника ликвидируют повреждения, сообщается на сайте.
Новость тут же растиражировали украинские СМИ. В частности, "Обозреватель" напомнил, что это не первое ЧП в районе Крымского моста, и сделал вывод, что продолжающиеся оползни могут привести к обрушению самой переправы через Керченский пролив.
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