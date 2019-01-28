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Не прошло и года: насыпи у Крымского моста обрушились

Фото: most.life
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Строители приступили к ликвидации повреждений

Обильные осадки в Крыму и на черноморском побережье Краснодарского края вызвали частичное обрушение насыпей на автоподходах к Крымскому мосту. Об этом сообщил ресурс "Керчь.ФМ".

Издание опубликовало фотографии, на которых видно, как в некоторых местах вдоль дороги в канаву "съехал" грунт. Подписчики, приславшие снимки, утверждают, что аналогичные сходы почвы замечены как со стороны Тамани, так и Керчи. Кое-где могут быть повреждены ливневки.

Рабочие и спецтехника ликвидируют повреждения, сообщается на сайте.

Новость тут же растиражировали украинские СМИ. В частности, "Обозреватель" напомнил, что это не первое ЧП в районе Крымского моста, и сделал вывод, что продолжающиеся оползни могут привести к обрушению самой переправы через Керченский пролив.

Фоторепортаж
Кровавый восход: Нибиру заметили над Крымским мостом
Фото: most.life Фото: most.life Фото: most.life
Фото: most.life Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com +1
Николай ВИКТОРОВ
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