Не прошло и года: насыпи у Крымского моста обрушились

Строители приступили к ликвидации повреждений

Обильные осадки в Крыму и на черноморском побережье Краснодарского края вызвали частичное обрушение насыпей на автоподходах к Крымскому мосту. Об этом сообщил ресурс "Керчь.ФМ".

Издание опубликовало фотографии, на которых видно, как в некоторых местах вдоль дороги в канаву "съехал" грунт. Подписчики, приславшие снимки, утверждают, что аналогичные сходы почвы замечены как со стороны Тамани, так и Керчи. Кое-где могут быть повреждены ливневки.

Рабочие и спецтехника ликвидируют повреждения, сообщается на сайте.

Новость тут же растиражировали украинские СМИ. В частности, "Обозреватель" напомнил, что это не первое ЧП в районе Крымского моста, и сделал вывод, что продолжающиеся оползни могут привести к обрушению самой переправы через Керченский пролив.