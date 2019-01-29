Пропадет без Украины: Крыму пророчат беду

Полуостров спасет вода из канала Незалежной

Известный критик Крымского моста, независимый эксперт-геолог Юрий Медовар считает, что проблему водоснабжения Крыма невозможно решить без Украины.

"Я предложил: "Ребята, надо договариваться с Украиной. Без воды канала вы не просуществуете", – приводит слова Медовара "Обозреватель.ua".

При этом эксперт предупреждает, что возобновить подачу воды с Украины будет не так-то просто – длительный простой Северо-Крымского канала существенно осложнит этот процесс.

Медовар объяснил, что много воды уйдет на фильтрацию: канал не функционирует уже 4 года и не питает окружающую среду, а сам принимает воду, он слишком пересох.

Впрочем, власти Крыма не собираются зависеть от Киева в вопросе водоснабжения. Недавно вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что полуостров не нуждается в поставках воды из Днепра.

А по словам председателя госкомитета по водному хозяйству южного региона РФ Игоря Вайля, в крымских горах в этом году выпало столько снега, что воды хватит на весь 2019 год.