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Крымчане ответили Киеву: обойдемся без днепровской воды

Фото: www.globallookpress.com
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Жители полуострова не торгуют суверенитетом России

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс заявил, что Крым в поставках воды из Днепра не нуждается. Так он прокомментировал слова замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгия Туки о готовности постмайданного Киева возобновить работу Северо-Крымского канала, но лишь в случае, если Россия вернет Незалежной полуостров.

"Пусть киевские власти сами пьют свою воду, а мы с вопросами водоснабжения нашего региона успешно справляемся, тем более что погода нам в этом помогает", – сказал РИА "Новости" Фикс в понедельник, 14 января.

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Уроженец Ковеля посоветовал украинскому руководству заниматься наведением порядка в своей стране и перестать вмешиваться в дела российского Крыма.

На прошлой неделе председатель госкомитета по водному хозяйству южного региона РФ Игорь Вайль сообщил, что образовавшийся ныне в горах полуострова снег обеспечит столько воды, что ее хватит на весь 2019 год. По его словам, проблем с водоснабжением у крымчан не будет.

Напомним, республика была обеспечена пресной водой, поступавшей из Днепра через построенный во времена СССР Северо-Крымский канал, на 85%. Ее использовали для полива около 140 тыс. га сельхозугодий. Постмайданные власти, обиженные выбором крымчан после референдума, перекрыли канал весной 2014-го. Периодически из Незалежной то предрекают конец света в Крыму, то шантажируют – вернитесь на Украину, для вас тут же откроют шлюзы.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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