Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Крымчанам посоветовали забыть про воду из Днепра

Фото: www.globallookpress.com
продолжение"Три резиновые лодки остались": Крым отразит удар жалкого флота Украины
Диалог с киевской властью признали невозможным

Возобновления поставок воды с Украины по Северо-Крымскому каналу не будет, по крайней мере, в обозримом будущем. Об этом заявил глава Крымской республики Сергей Аксенов.

"Что касается канала – пока власть на Украине возглавляется этими персоналиями, диалога не будет, мы это понимаем", – заявил он во вторник, 25 декабря, на пресс-конференции в Симферополе. "Следующий год – выборы на Украине. Думаю, он даст понимание, что будет", – цитирует ТАСС Аксенова.

По теме

Глава республики указал, что сейчас в Крыму есть 3 тыс. га земли, которые "могут безболезненно орошаться". С поливом остальных сельхозугодий надо что-то придумывать. Но на поклон к нынешним киевским властям никто идти не собирается.

"На колени становиться никто не будет", – подчеркнул Аксенов. Он отметил, что, несмотря проблемы со снабжением пресной водой, регион занимается расширением площади садов и виноградников.

Ранее 90% потребностей Крыма в питьевой и технической воде обеспечивались поставками по Северо-Крымскому каналу. Но в 2014 г. власти Украины перекрыли водную артерию в Херсонской области. В итоге значительная часть полуострова столкнулась с угрозой засухи и вызванными ею экологическими проблемами. 

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

Пенсии повысят при одном условии

Государство дополнительно проиндексирует выплаты, если цены станут заоблачными

Дальше больше: Россия добавила Украине санкций

Ограничительные меры коснутся физических и юридических лиц

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей