Крымчанам посоветовали забыть про воду из Днепра

Диалог с киевской властью признали невозможным

Возобновления поставок воды с Украины по Северо-Крымскому каналу не будет, по крайней мере, в обозримом будущем. Об этом заявил глава Крымской республики Сергей Аксенов.

"Что касается канала – пока власть на Украине возглавляется этими персоналиями, диалога не будет, мы это понимаем", – заявил он во вторник, 25 декабря, на пресс-конференции в Симферополе. "Следующий год – выборы на Украине. Думаю, он даст понимание, что будет", – цитирует ТАСС Аксенова.

Глава республики указал, что сейчас в Крыму есть 3 тыс. га земли, которые "могут безболезненно орошаться". С поливом остальных сельхозугодий надо что-то придумывать. Но на поклон к нынешним киевским властям никто идти не собирается.

"На колени становиться никто не будет", – подчеркнул Аксенов. Он отметил, что, несмотря проблемы со снабжением пресной водой, регион занимается расширением площади садов и виноградников.

Ранее 90% потребностей Крыма в питьевой и технической воде обеспечивались поставками по Северо-Крымскому каналу. Но в 2014 г. власти Украины перекрыли водную артерию в Херсонской области. В итоге значительная часть полуострова столкнулась с угрозой засухи и вызванными ею экологическими проблемами.