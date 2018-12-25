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В Крыму нашли лабораторию Пентагона

Фото: www.globallookpress.com
Под Симферополем американцы ставили опыты над людьми

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что США до 2014 г. планировали создать в Крыму биолабораторию на средства Пентагона. Об этом она заявила на брифинге МИА "Россия Сегодня".

По ее словам, после присоединения Крыма к России на полуострове нашли ящики с биоматериалами, якобы приготовленные к отправке.

"На территории бывшей когда-то советской противочумной станции нами были найдены подготовленные к отправке 104 пула эктопаразитов, 46 образцов внутренних органов грызунов, 105 образцов сывороток крови от людей", – цитирует РИА "Новости" Попову.

Глава Роспотребнадзора добавила, что станция давно перестала быть исследовательской, а стала лишь пунктом сбора материла и отправки его по грантам в Европу.

Биоматериалы в Крыму были якобы готовы к отправке, и помешали этому только известные события 2014 года.

Как считает Попова, американцы хотели создать лабораторию наподобие грузинского центра Лугара в пригороде Тбилиси, о котором рассказывал бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе. В частности, он упоминал, что в этой лаборатории военные США изучают особо опасные инфекционные болезни и даже проводят летальные опыты над людьми, словно какой-то отряд 731.

Масла в огонь подлил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. Он сказал, что американские ученые в центре Лугара под видом лечения проверяли на местных жителях токсичный химический препарат.

Александр ИЛЬИН
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