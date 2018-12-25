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ВМС Незалежной нечего противопоставить северному соседу. Так что полуостров находится в полной безопасности, заверил глава Крыма Сергей Аксенов.
По его словам, все обещания Украины пустые. Не рискнет она разозлить российскую флотилию.
"Там три резиновых лодки осталось. Угрозы периодически всплывают, но уверен, что это все словесные провокации", – подметил Аксенов на пресс-конференции, передает РИА "Новости".
Он напомнил о судьбе украинских моряков, которые попытались ослушаться российских пограничников. Еще одна причина, по которой Киев не сунется на чужую территорию, считает глава РК, – это борьба за власть.
"Насколько у них хватит наглости, чтобы обострить ситуацию? Цена высока вопроса – президентское кресло на Украине. Могут пойти на какие-то шаги, но уверен, что Крыму ничего не грозит", – пояснил он журналистам.
Таким образом, Аксенов ответил на заявление секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, который уверял, что соседнее государство уничтожит российские корабли вместе с Крымским мостом. А для начала он пригрозил повторной провокацией в Керченском проливе.
Ее устроил Киев 25 ноября. Тогда сотрудники ФСБ РФ задержали три военных суда Незалежной. С расчехленным оружием непрошеные гости незаконно пересекли госграницу, несмотря на предупреждения ее стражей. В итоге моряков арестовали на 2 месяца. А в приграничных регионах соседнего государства было введено 30-дневное военное положение, срок которого истекает уже завтра, 26 декабря, в 14:00.
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