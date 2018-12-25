Республике нечего бояться, уверен Сергей Аксенов

ВМС Незалежной нечего противопоставить северному соседу. Так что полуостров находится в полной безопасности, заверил глава Крыма Сергей Аксенов.

По его словам, все обещания Украины пустые. Не рискнет она разозлить российскую флотилию.

По теме Конфликт в Керченском проливе

"Там три резиновых лодки осталось. Угрозы периодически всплывают, но уверен, что это все словесные провокации", – подметил Аксенов на пресс-конференции, передает РИА "Новости".

Он напомнил о судьбе украинских моряков, которые попытались ослушаться российских пограничников. Еще одна причина, по которой Киев не сунется на чужую территорию, считает глава РК, – это борьба за власть.

"Насколько у них хватит наглости, чтобы обострить ситуацию? Цена высока вопроса – президентское кресло на Украине. Могут пойти на какие-то шаги, но уверен, что Крыму ничего не грозит", – пояснил он журналистам.

Таким образом, Аксенов ответил на заявление секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, который уверял, что соседнее государство уничтожит российские корабли вместе с Крымским мостом. А для начала он пригрозил повторной провокацией в Керченском проливе.

Ее устроил Киев 25 ноября. Тогда сотрудники ФСБ РФ задержали три военных суда Незалежной. С расчехленным оружием непрошеные гости незаконно пересекли госграницу, несмотря на предупреждения ее стражей. В итоге моряков арестовали на 2 месяца. А в приграничных регионах соседнего государства было введено 30-дневное военное положение, срок которого истекает уже завтра, 26 декабря, в 14:00.







