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Норвежцев призвали признать Крым российским

Фото: www.globallookpress.com
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Местный политик отругал страны Запада за безрассудство

Бывший спикер норвежского парламента Карл Хаген заявил о том, что полуостров принадлежит России по праву. Москва защищала свои национальные интересы, возвращая Крым, к тому же за воссоединение с РФ выступило подавляющее большинство населения республики. Об этом политик написал в статье, опубликованной в издании Aftenposten.

Политик указал на то, что воссоединение состоялось по итогам референдума, который показал, что больше 90% населения полуострова хотят, чтобы регион стал частью России. "Я считаю, что желание народа очень много значит и что с такими результатами Запад должен был сказать: "Если население Крыма хочет быть частью России, то мы должны это уважать и признать Крым вновь российским", – написал Хаген.

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Он вкратце рассказал об истории полуострова, отметив, что с конца XVIII века и до середины XX века Крым был частью России. На протяжении более 200 лет в Севастополе размещается российская военно-морская база, а русские составляют большинство местного населения.

После переворота на Украине в 2014 г. возникла угроза того, что Киев полностью отвернется от России. "Был риск, что Украина станет страной-кандидатом на вступление в НАТО и в то же время получит контроль над российской военно-морской базой в Севастополе. Естественно, что Россия отреагировала", – отметил Хаген.

По его словам, США всегда гордились тем, что своих не бросают: они любой ценой возвращали американских военнопленных и заложников домой. Точно так же поступила и Россия, которая "встала на защиту интересов многочисленного русского населения в Крыму, которое боится недемократических и порой даже фашистских сил, стоящих у власти на Украине". Поэтому Вашингтон должен беспристрастно оценить логику действий российского руководства.

Последние четыре года отношения между Россией и Западом только ухудшаются. Этот гордиев узел необходимо попросту разрубить одним махом. Москва никогда не вернет Крым, и западным странам нужно с этим смириться. "Иногда здравый смысл должен преобладать над юридически верными и прямолинейными решениями", – написал политик.

Международная обстановка становится все более напряженной и опасной, а мир находится в состоянии конфликта и нестабильности. Главная причина – безрассудство Запада, а не тот факт, что Россия "вернула себе маленький полуостров Крым", который принадлежал ей почти два столетия, отмечает телеканал "360".

Андрей ФИЛАТОВ
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