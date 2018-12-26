Судно затопило на глазах у экипажа

В Керченском порту пошел ко дну буксир, зашедший в гавань из-за непогоды.

"Прямо около причала буксир – не наш, сторонней организации – затонул во время шторма", – рассказал ТАСС генеральный директор предприятия "Крымские морские порты" Алексей Волков.

По словам Волкова, экипаж корабля не пострадал, сейчас моряки находятся на берегу. Службы порта предпринимают меры, чтобы предотвратить ущерб окружающей среде.