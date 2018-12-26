Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Российский футбол может пострадать из-за Крыма

Фото: pixabay.com
На отечественный спорт обрушилась новая напасть

ФИФА может наложить санкции на Российский футбольный союз.

Неудовольствие международной организации вызвал тот факт, что клубы "Анжи-2" и "Сокол" в 2017 г. приняли участие в зимнем кубке Крыма по футболу, сообщает телеграм-канал "Мутко против". Матчи были сыграны на территории полуострова, а ФИФА и УЕФА не признают его российским.

По данным источника, ФИФА начала расследование против РФС. Если международная федерация докажет, что участие двух российских клубов в турнире в Крыму было согласовано с РФС, россиян ждут серьезные санкции.

В РФС подтвердили, что организация инициировала разбирательство с российским союзом: на прошлой неделе из был получен официальный документ.


Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Россия дала ответ на ультиматум США по ДРСМД

Москва не будет плясать под американскую дудку

Январь оставит россиян без денег

Что изменится в стране с 1 января 2019 года

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей