На отечественный спорт обрушилась новая напасть

ФИФА может наложить санкции на Российский футбольный союз.

Неудовольствие международной организации вызвал тот факт, что клубы "Анжи-2" и "Сокол" в 2017 г. приняли участие в зимнем кубке Крыма по футболу, сообщает телеграм-канал "Мутко против". Матчи были сыграны на территории полуострова, а ФИФА и УЕФА не признают его российским.

По данным источника, ФИФА начала расследование против РФС. Если международная федерация докажет, что участие двух российских клубов в турнире в Крыму было согласовано с РФС, россиян ждут серьезные санкции.

В РФС подтвердили, что организация инициировала разбирательство с российским союзом: на прошлой неделе из был получен официальный документ.



