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Очень скоро: США признают Крым российским

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
Это произойдет в ближайшие восемь лет

Прошедшие выборы в Штатах не принесли облегчения киевским властям – под угрозой санкции и статус полуострова. В результате плебисцита правящая Республиканская партия президента США Дональда Трампа увеличила свое большинство в Сенате, что может развязать руки главе Овального кабинета в вопросах внешней политики, в том числе в таком щепетильном для Украины, как признание российского гражданства Крыма.

Такое мнение высказал американский политолог Питер Залмаев. При этом он отметил, что от абсолютного "трампизма" Штаты удержат демократы, оказавшиеся в большинстве в нижней палате Конгресса.

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"Тенденция будет продолжаться – в сторону обструкции, в сторону конфронтации, в том числе и с европейскими союзниками. Думаю, лидер США рассчитывает, что это еще больше развяжет ему руки в вопросах внешней политики", – заметил эксперт "Обозревателю".

По его словам, в будущем может наступить потепление в отношениях между Москвой и Вашингтоном, а встречи российского и американского лидеров тет-а-тет продолжатся.

"Пока не уверен, что республиканцы полностью готовы окунуться в этот омут вместе с Трампом и перейти от слов к делу, вплоть до признания Крыма российским, что пока кажется нереальным", – считает политолог.

Однако он допустил, что признание полуострова субъектом РФ может стать теоретически реальным.

"Если мы допустим победу Трампа на второй срок, то за 6 лет (вместе с оставшимися 2 годами этого срока) расклад в американской политике может так поменяться, что признание Крыма российским будет всего лишь логическим завершением подмены идеологии республиканской партии "трампизмом", – предсказал Залмаев.

Помимо этого, добавил американец, в Белом доме могут подкорректировать антироссийские санкции: не отменить их вообще, а сделать ряд исключений, выгодных Вашингтону.

По итогам промежуточных выборов демократам удалось получить в Палате представителей необходимый минимум в 218 из 435 мест. Таким образом, нижняя палата Конгресса теперь перейдет под контроль демократов. В некоторых штатах еще идет подсчет голосов. Республиканская партия обеспечила себе большинство в Сенате, получив необходимое 51 место из 100.

Между тем, в отличие от американского эксперта, в Кремле усомнились в улучшении отношений с Вашингтоном в ближайшем будущем.

"Можно предположить с большой долей уверенности, что, конечно, каких-то радужных перспектив по нормализации российско-американских отношений на горизонте не наблюдается. Но это не значит, что мы не стремимся к диалогу, не хотим диалога", – цитирует "Интерфакс" пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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