Российских сенаторов пригласили посетить США

Нибиру
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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о том, что парламентариев позвали погостить в Штатах после выборов.
Как передает Telegram-канал Daily Storm, глава СФ отметила, что решение о том, согласиться ли на предложение или нет, еще не приняли.
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