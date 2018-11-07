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Российских сенаторов пригласили посетить США

Состоится ли визит, пока не известно

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о том, что парламентариев позвали погостить в Штатах после выборов.

Как передает Telegram-канал Daily Storm, глава СФ отметила, что решение о том, согласиться ли на предложение или нет, еще не приняли. 

Полина ИВАНОВА
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