Российских сенаторов пригласили посетить США

Состоится ли визит, пока не известно

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила о том, что парламентариев позвали погостить в Штатах после выборов.

Как передает Telegram-канал Daily Storm, глава СФ отметила, что решение о том, согласиться ли на предложение или нет, еще не приняли.