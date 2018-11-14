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Россия отказалась отвечать в американском суде

Фото: www.globallookpress.com
Иск о вмешательстве Москвы в выборы отправлен обратно в США

Россия вернула федеральному суду Южного округа Нью-Йорка документы с обвинениями "о вмешательстве в выборы 2016 г. в США". В сопроводительном письме посол РФ в США Анатолий Антонов указал, что подобное судебное разбирательство нарушает принцип суверенности государств, закрепленный международным законодательством.

"Имею честь подтвердить, что Российская Федерация не давала и не имеет в виду давать согласие на разбирательство данного дела в судах США", – приводит РИА "Новости" выдержку из документа за подписью Антонова.

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Аналогичное письмо направил Минюст РФ, а МИД составил ноту с требованием прекратить шаги, нарушающие суверенитет РФ.

Дело в суде Манхэттена инициировала Демократическая партия США. Она настаивает, что президентская кампания-2016 была повернута в пользу республиканца Дональда Трампа благодаря организованной кибератаке на внутренние сети Демпартии и публикации приватной переписки ее членов.

Ответчиками по иску по настоянию демократов выступают: правительство РФ, Главное управление Генштаба РФ, российский бизнесмен Араз Агаларов и его сын Эмин, портал WikiLeaks и его основатель Джулиан Ассанж, фонд "Дональд Трамп в президенты", сын и зять нынешнего главы Белого дома Дональд Трамп-младший и Джаред Кушнер, экс-глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт и его советники Роджер Стоун, Джордж Пападопулос и Ричард Гейтс, пишет "Коммерсант". Все они якобы вступили в преступный сговор с целью нанести ущерб репутации демократов и продвинуть вперед республиканца Трампа.

Ответчики должны были ознакомиться с иском и представить суду в Нью-Йорке свои возражения до 7 декабря.

В Москве данные обвинения не раз называли абсурдными и голословными.

Николай ВИКТОРОВ
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