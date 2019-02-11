Президенту США бросили вызов

Сенатор-демократ от штата Массачусетс Элизабет Уоррен, которая собирается баллотироваться на пост президента, заявила, что к 2020 г. Дональд Трамп может оказаться за решеткой.

"В 2020 г. Трамп может и не быть президентом. Он может даже не быть на свободе", – приводит слова Уоррен NBC News.

Впрочем, добавила сенатор, Дональд Трамп – не единственная проблема, стоящая перед США. Недовольство сенатора вызвали резкие высказывания Трампа в Twitter – она назвала из расистскими и разжигающими ненависть. Трамп действительно неоднократно называл Уоррен "Покахонтас" – это произошло после того, как сенатор заявила о том, что среди ее предков есть американские индейцы. При этом ряд республиканских политиков выразили сомнения в том, что Уоррен говорит правду о своем происхождении.

Сенатор Уоррен – одна из наиболее узнаваемых кандидатур от демократов, ее вероятным соперником в начале праймериз может стать сенатор Берни Сандерс.

Выборы президента пройдут в ноябре 2020 года. Как ожидается, президент Дональд Трамп будет баллотироваться на второй срок от Республиканской партии.

