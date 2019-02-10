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Ставленник Кремля: Трампа уличили в скупке рыбных палочек из России

Фото: www.globallookpress.com
Продукт заполонил школьные столовые по всей Америке

В Вашингтоне продолжают искать доказательства тесной связи президента Дональда Трампа с Россией. В очередной раз аргументы "за" нашли в неожиданном месте – в еде для американских школьников.

Журналисты телеканала CNN выяснили, что в учебных заведениях США подаются рыбные палочки из российского минтая. По словам автора статьи, рыбу вылавливают в России, после чего отправляют в Китай на обработку, а уже оттуда продукт попадает в Соединенные Штаты в замороженном виде.

При этом американские производители рыбной продукции надеялись, что введение пошлин в размере 10% на товары из Китая, позволит им выйти в лидеры на внутреннем рынке. Однако рыба продолжает поступать в порты США.

Кроме того, некоторые специалисты уверены, что эта информация является доказательство связи Трампа с Кремлем.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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