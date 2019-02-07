Трамп прикрылся "гонкой вооружений" ради спасения от России

У американцев просто нет других вариантов кроме как попытаться заняться разработкой систем противодействия "Авангарду"

Президент США Дональд Трамп пытается в очередной раз навязать России, а вместе с ней и всему миру, свои условия. Теперь это касается отношений в сфере ракетного вооужения двух сверхдержав. В качестве одного из элементов наращивания военной мощи США, он назвал разработку новейшей системы противоракетной обороны. К чему может привести подобное поведение американского лидера "Утро" спросило экспертов.

Американский президент Дональд Трамп, в обращении к конгрессу, заявил о разработке новейшей системы ПРО . В качестве одного из элементов наращивания военной мощи США, он назвал разработку новейшей системы противоракетной обороны . Также американский лидер отметил , что военный бюджет на 2019 год составит 716 миллиардов долларов , что на 16 миллиардов больше по сравнению с прошлым годом .

"На протяжении последних лет, даже десятилетий, американский оборонный бюджет превышает бюджеты всех крупнейших армий мира вместе взятых . Поэтому в этих дополнительных 16 миллиардах нет ничего удивительного . Более того, на строящуюся сегодня глобальную систему ПРО американцы уже потратили десятки, если не сотни миллиардов", – заметил военно-политический эксперт Дмитрий Задорожный.

Он обратил внимание на то, что после принятия на вооружение Россией гиперзвуковых комплексов "Авангард" все эти инвестиции оказываются бесполезными и у американцев просто нет других вариантов кроме как попытаться заняться разработкой систем противодействия "Авангарда" .

“Все дело в том, что данный комплекс способен преодолевать любые существующие и перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны. По оценкам американских экспертов для поражения одного "Авангарда" потребуется не менее 50 противоракет SM-3 применяющихся в комплексах " AEGIS " . Таким образом один ракетный полк вооруженный комплексами "Авангард" может оставить не у дел всю систему ПВО / ПРО США и НАТО ”, – отметил Задорожный.

В свою очередь, его коллега, военный эксперт Дмитрий Гордеев отметил, что при постоянном росте бюджета США на оборону, тем не менее, обновление парка техники и вооружения идёт достаточно медленно. "Таким образом , новую систему мы если и увидим , то только после того, как президент Трамп покинет свой пост", – заметил Гордеев.

Кроме того, по его мнению, администрации США начинают поиск новых причин для расширения оборонного бюджета, и теперь, кроме традиционных обвинений в адрес России, в американском конгрессе и Пентагоне в унисон заговорили о китайской угрозе, которая неожиданно стала пугать американский истеблишмент, и новых тратах на модернизацию ПРО США.

Как отмечает руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов, в о многом на этом отразились негативные рейтинги одобрения внешней политики США, да и резкий ответ со стороны России, возможно, сыграл как отрезвляющий фактор – в условиях новых угроз, создаваемых Вашингтоном, Кремль и Минобороны РФ были вынуждены предпринять все необходимые и асимметричные шаги для обеспечения своей национальной безопасности.

“При этом, как подчеркнул Владимир Путин, Россия не собирается первой размещать новые ракеты в Европе или других регионах мира, пока там "не появится подобное оружие американского производства".

В свою очередь, США подает сигнал странам Европы, где США наверняка попытаются разместить свои ракетные вооружения. Разумеется, наиболее стабильным европейским странам не нравится, что на их территорию два суверенных государства – США и Россия – будут выстраивать в качестве "буферной зоны" в своих военных играх ”, – заметил Михайлов.

Он считает, что европейцы еще возмутятся действиями США. Вряд ли они станут размещать американские ракеты с распростёртыми объятиями.

“Что касается пресловутого ДРСМД, возникает вопрос – а какой смысл в его сохранении? И американский, и российский ОПК обладают возможностями в самое короткое время поставить на производство и в свои вооруженные силы ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5000 километров.

Тем более, что и по обычным ракетам, и по гиперзвуку наша страна имеет очевидное преимущество перед конкурентами. Отсюда пляшет и заявление Трампа о создании новой системы ПРО США: сейчас американскому обществу крайне необходимы слова успокоения со стороны государства, особенно после громких заявлений президента России в марте 2018 года об оружии нового поколения ”, – отметил эксперт.

Он напомнил о том, что Китай, как известно, не является участником договора ДРСМД. Сегодня Китай уверенно теснит крупнейших мировых производителей оружия, имея непосредственное влияние на перспективные рынки Юго-восточной Азии и Африки, развивая новые ракетные вооружения, не стесняя себя никакими правовыми ограничениями. Да и ряд других государств-производителей ракетного оружия уже подошли к пределу в 500 км по дальности.

“Все эти факторы "развязывают руки" Трампу в его стремлении насытить американские предприятия ОПК новыми заказами со стороны Пентагона. Все это вписывается в внутриполитический тренд Трампа, которому буквально через полтора года придется еще раз побороться за кресло президента США.

Таким образом, США не заинтересованы в сохранении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), и он все равно будет расторгнут. Россия также получает возможность открыто вести разработки этих вооружений, не оглядываясь на мнение США, при этом – вести диалог с другими странами, имеющими развитый ОПК – в целях заключения нового договора о РСМД ”, – заключил эксперт.

Стоит отметить что в отличи и от США , Россия идет по другому пути . Тот же "Авангард" несмотря на свою ультра – современность , в качестве носителя использует советскую ракет у УР -100 Н ( Классификация НАТО SS-19 " Stiletto " ( Стилет ), что существенно сокращает расходы на перевооружение армии на эти системы . Таким образом, Россия с одной стороны получает боевое преимущество , а с другой вынуждает США тратить все больше и больше средств для сохранения стратегического паритета.