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"Полная реабилитация": Мюллер оправдал Трампа

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
Появились подробности расследования деятельности американского лидера

Спецпрокурор Роберт Мюллер нашел доказательств того, что команда президента Дональда Трампа состояла в сговоре с Москвой на выборах 2016 года.

Генеральный прокурор США Уильям Барр отправил в юридический комитет сената письмо, в котором описаны результаты расследования комиссии Мюллера, отмечает CNN. При этом в документе подчеркивается, что Россия все же предприняла попытки воздействовать на результаты голосования американских граждан с помощью кибератак и дезинформации в социальных сетях.

Дональд Трамп опубликовал в Twitter победное заявление: "Нет сговора, нет препятствий (правосудию), полная и окончательная реабилитация. Сохраним Америку великой!" Однако политики-демократы настаивают на публикации полных результатов расследования.

В свою очередь, комиссия Мюллера также отметила, что против Трампа не выдвигается более никаких иных обвинений. Вмешательство Москвы в американские выборы, по мнению спецпрокурора, заключалось в том. что некие хакеры, якобы связанные с правительством РФ, взломали электронную почту Демократической партии и ее кандидата Хиллари Клинтон, а затем обнародовали добытую там информацию в Сети.

В расследовании, начавшемся в мае 2017 г., приняли участие 19 юристов, а также сотрудники различных ведомств: 40 человек из ФБР, разведывательного сообщества и других организаций, отмечает RT. Спецпрокурор Мюллер выписал почти 3 тыс. повесток в суд, почти 500 ордеров на обыск и более 230 запросов на предоставление документации, допрошены были около 500 человек, а правительствам тринадцати государств направлялись запросы о предоставлении данных. 

Валентина МАЙОРОВА
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