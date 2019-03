"Полная реабилитация": Мюллер оправдал Трампа

Спецпрокурор Роберт Мюллер нашел доказательств того, что команда президента Дональда Трампа состояла в сговоре с Москвой на выборах 2016 года.

Генеральный прокурор США Уильям Барр отправил в юридический комитет сената письмо, в котором описаны результаты расследования комиссии Мюллера, отмечает CNN. При этом в документе подчеркивается, что Россия все же предприняла попытки воздействовать на результаты голосования американских граждан с помощью кибератак и дезинформации в социальных сетях.

Дональд Трамп опубликовал в Twitter победное заявление: "Нет сговора, нет препятствий (правосудию), полная и окончательная реабилитация. Сохраним Америку великой!" Однако политики-демократы настаивают на публикации полных результатов расследования.

No Collusion, No Obstruction, Complete and Total EXONERATION. KEEP AMERICA GREAT!