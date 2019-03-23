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Расследование о "вмешательстве России" в выборы провалилось

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
В Белом доме тихо празднуют этот великий день

Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил свое расследование о якобы имевших быть попыток Москвы влиять на президентские выборы в США в 2016 г., а также о связях членов команды Дональда Трампа с россиянами. Однако Мюллер не стал обнародовать свой доклад, что говорит, по мнению экспертов, о том, что "российское дело" закрыто.

Спецпрокурор не стал выносить новые обвинительные заключения, что тоже указывает на победу Трампа. О решении Мюллера сообщили представители Минюста США телеканалу Fox News. При этом Глава спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США Адам Шифф считает, что обвинения Трампу о "сговоре" с Россией могут предъявить уже другие лица, а не сам Мюллер.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила на своей странице в Twitter, что администрация президента пока не ознакомилась с содержанием дела. Представители демократической партии уже потребовали от генпрокурора США Уильяма Барра опубликовать доклад Мюллера, как передает CNN.

Впрочем, Брюс Маркс, экс-сенатор штата Пенсильвания, считает, что расследование завершилось без обвинительных заключений, потому что ни одно из тех, что раньше предъявили, например, Полу Манафорту и Майклу Коэну не имели никакого отношения к России.

Маркс выразил надежду в разговоре с агентством РИА Новости, что отношения между двумя странами наконец начнут налаживаться.

"Хотя демократы продолжат политизировать Россию, будем надеяться, что антироссийская истерия в Америке прекратится", – отметил он.

Спецпрокурор Мюллер вел свое расследование о мнимых предположениях о вмешательстве России в выборы два года. Москва и сам Трамп неоднократно отрицали, что были какие-то запрещенные контакты.

Полина ИВАНОВА
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