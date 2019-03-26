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От журналиста США потребовали извинений за "тупую пропаганду"

Мария Захарова. Фото: www.globallookpress.com
Захарова рассказала, как американцы "делают это"

Результаты расследования "российского влияния" на выборы президента США в 2016 г. доказали не только то, что Москва не вмешивалась в американский избирательный процесс, но и то, что пропагандистская машина Вашингтона не останавливается ни перед чем, лишь бы утвердить свою точку зрения. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она опубликовала в своем в Facebook видео, на котором известный американский журналист-международник Фарид Закария рассуждает о "руке Кремля" и приводит "неоспоримые факты" сговора штаба Дональда Трампа с российской стороной. Между тем на днях спецпрокурор Роберт Мюллер признал, что подобные обвинения в адрес Трампа оказались беспочвенными.

На этом основании Захарова предложила Закарии хотя бы извиниться перед зрителями, которым он столько времени внушал ложные идеи.

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com

"Ему и ему подобным после публикации выводов спецпрокура Мюллера надо сначала извиниться за все, что они наговорили за эти годы. И не столько перед Трампом, сколько перед народами двух стран: перед русскими за бесконечное обливание грязью, перед американцами за тупую одноколейную пропаганду", – написала Захарова.

По ее мнению, теперь всем стало понятно, как американцы "делают это": влияют на общественное мнение по всему миру, распространяя фейковые новости.

Расследование связи между победой Трампа на выборах и влиянием Москвы длилось почти 2,5 года. Наконец 23 марта 2019 г. Минюст США признал – сговора не было.

Николай ВИКТОРОВ
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