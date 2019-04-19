Американцы оплатили дорогостоящую "пустышку" Мюллера

Доклад спецпрокурора США оценили в Кремле

Американские налогоплательщики – очень лояльны и нелюбознательны, раз их не волнует качество работы сотрудников Минюста, которую они же оплачивают. Это отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Комментируя опубликованный в США доклад американского спецпрокурора Роберта Мюллера, он напомнил, что ничего нового общественности не представили.

"В том виде, в котором был опубликован доклад Мюллера, он не содержит какой-либо новой информации – вся эта информация так или иначе выходила в разных источниках", – цитирует ТАСС Пескова.

В документе, в частности, утверждается, что у команды Дональда Трампа не было сговора с властями РФ с целью посадить его в кресло президента США. Вместе с тем, Мюллер настаивает, что Москва все равно вмешивалась в демократические процессы в Америке. Впрочем, за 2 с лишним года работы спецпрокурор США не смог найти доказательств этому и представить их в отчете.

"С самого начала мы говорили о том, что, чем бы ни занимались следователи, они не найдут вмешательства, и Путин говорил об этом, ибо вмешательства не было. Но, собственно, публикация это лишний раз подтверждает", – приводит "ФедералПресс" слова пресс-секретаря.

В результате средства налогоплательщиков США были потрачены впустую. Но это – их проблемы. Москву больше волнует тот факт, что "подобного качества документы оказывают непосредственное влияние" на российско-американские отношения, который и так находятся "в не лучшем состоянии", констатировал Песков.

По мнению экспертов, обеляющий Трампа доклад Мюллера не станет поводом для улучшения взаимоотношений РФ и США. "Сговор был слишком маловероятен с самого начала, этому не было конкретных доказательств", – указал в беседе с РИА "Новости" профессор международных отношений Питтсбургского Университета Майкл Бреннер.

Аналогичной точки зрения придерживается вице-президент некоммерческой организации "Евразийский центр" Эрл Расмуссен. По его словам, проблема в личности Трампа, которого слишком многие в США не хотят видеть президентом и поэтому мешают совершать разумные шаги. "Я не вижу возможности для конструктивной внешней политики (США) до выборов 2020 года", – указал эксперт.

Результаты расследования Роберта Мюллера были опубликованы в четверг, 18 апреля. Впрочем, для широкой публики документ представили с купюрами, предупредил генпрокурор США Уильям Барр. Предварительные выводы комиссии Мюллера были озвучены в марте 2019 года.