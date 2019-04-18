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РФ не у дел: Трамп стал президентом без посторонней помощи

Дональд Трамп. Фото: www.globallookpress.com
В США раздули скандал на пустом место

Сколько раз твердили миру, что Москва не вмешивалась во внутренние дела Вашингтона и продолжает следовать данному принципу до сих пор. Наконец-то это дошло и до американцев. В четверг, 18 апреля, Генпрокурор США Ричард Барр заявил, что российское руководство не помогало президенту Дональду Трампу заполучить высокий пост в 2016 году.

"Спецпрокурор [Роберт Мюллер] заявил, что "расследование не установило, что члены кампании Трампа вступали в сговор или координировали действия с российским государством в его усилиях по вмешательству в выборы",

цитирует Барра РИА "Новости". То есть никакого сговора попросту не было. А это свидетельствует о том, что в Штатах выдумали громкое разоблачение. Напомним, Трамп был реабилитирован еще в двадцатых числах марта. Тогда опровержения о пособничестве России содержал отчет спецпрокурора Роберта Мюллера.

Главные тезисы документа глава Минюста Барр отправил в парламент. Сегодня он выразил благодарность команде спецпрокурора, которая докопалась до истины. 


Оксана ПОДТУРКИНА
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