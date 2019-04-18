Чиновники России и США провели строго засекреченные переговоры

Соединенные Штаты сделали первый шаг для возобновления сотрудничества с РФ в сфере безопасности. Высокопоставленная американская чиновница, приближенная к Дональду Трампу, побывала в Москве и встретилась с российскими представителями. Об этом сообщает "КоммерсантЪ".



Американскую делегацию возглавила член Совета национальной безопасности США Фиона Хилл. В совете она занимает пост директора по вопросам России и Евразии. В ходе визита в Москву Хилл провела встречи с представителями Совета безопасности и МИД России.

Информацию отчасти подтвердили в пресс-службе Совета безопасности РФ. Накануне представители органа сообщили, что в российской столице прошли конструктивные консультации между аппаратами советов безопасности двух стран. Обсуждались возможности дальнейшего взаимодействия России и США в сфере безопасности, а также вопросы международной повестки, отмечает "Федерал Пресс".

Поездку держали в тайне по настоянию американской стороны. Это наводит на мысль о том, что стороны обсуждали вопросы первостепенной важности, которые были спрятаны от общественности за стандартными формулировками.

Сообщается, что Хилл уже не в первый раз побывала в РФ в качестве советника президента США. Все ее предыдущие поездки, как и нынешняя, не предавались огласке.

Советница известна своей жесткой позицией в отношении нашей страны. Год назад она предупреждала, что в отношениях Москвы и Вашингтона "все, вероятно, станет намного хуже, прежде чем оно сможет стать лучше", передает "Комсомольская правда".