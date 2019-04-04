Журналисты считают ликование оправданного президента США преждевременным

В многолетней истории, отчет которой начался после прихода к власти 45-го президента США, как оказалось, рано ставить точку. Пресса настойчиво отказывается верить, что не Москва усадила Дональда Трампа в главное кресло Белого дома.

Сначала подозрительно благоприятный для америакнского лидера исход "российского дела" поставила под сомнение The New York Times. Мол, Генпрокурор Штатов Уильям Барр предоставил угодные Трампу результаты, в противном случае репутация последнего была бы серьезно подмочена.

Затем якобы почуяла неладное The Washington Post, сообщив, что выводы расследования не оправдали надежд штаба спецпрокурора Роберта Мюллера. Просмотрев его доклад, Барр не нашел никаких зацепок, заключив, что не видит следов вторжения Трампа в правосудие. Тогда как обескураженная команда спецпрокурора утверждает обратное. Не зря же она два года трудилась над делом не покладая рук?!

Об этом изданию рассказал осведомитель, пояснив, что доказательства Мюллера "были гораздо острее, чем представил Барр".

Напомним, в двадцатых числах марта Трампа реабилитировали: никакого сговора с Россией в 2016 году не было. Данные выводы содержал отчет спецпрокурора, главные тезисы которого глава Минюста Бар отправил в парламент.