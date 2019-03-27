Трамп не связан с Кремлем: что это значит для России и как поможет миру признать Крым?

На протяжении двух лет президентства Дональда Трампа, лидера страны, претендующей на статус мирового гегемона, по факту, травили и пинали почти все политические силы в США

Череда политических скандалов оказалась сдобрена и порцией прочих неурядиц вроде неудачной попытки Белого дома урегулировать ситуацию с КНДР, и быстро сменить режим Мадуро в Венесуэле. Не вышло. Однако Трамп, всё-таки, оказался вознаграждён за свое стоическое терпение. Последние выходные подарили 45-му президенту США отличное подспорье для его рейтинга: двухлетняя эпопея "охоты на ведьм" (старательные попытки найти хоть какую-нибудь связь победы Трампа на выборах с влиянием России) имени спецпрокурора Роберта Мюллера завершилась неожиданным для многих хеппи-эндом. Подкрепил же свое политическое эго американский лидер очередным, вероломным на первый взгляд, дипломатическим решением в своём духе: Трамп неожиданно признал частью Израиля Голанские высоты, которые делят Израиль и Сирия.

Итак, ставка демократов на "токсичность" Трампа из-за его возможной командной игры с РФ во время избрания президентом в 2016, не сыграла. Никакого сговора или координации Дональда Трампа и его команды с Кремлём в ходе предвыборной кампании 2016 года не было. Именно такие выводы содержатся в отчёте спецпрокурора Роберта Мюллера, который передал его в прошедшее воскресение в Минюст США. И у Конгресса теперь нет поводов сомневаться в "чистоте" Трампа, ведь глава Минюста Уильям Барр направил письмо в парламент, в котором изложил основные тезисы отчёта. Команда Мюллера лишь выявила два способа, к которым прибегала Россия, пытаясь повлиять на выборы в США 2016 года. Это деятельность "Агентства Интернет-исследований" и хакерские атаки. Всё. Уильям Барр также заявил, что Мюллер не нашёл доказательств того, что Дональд Трамп пытался препятствовать расследованию.

Очевидно, предполагая такое содержания доклада, Белый Дом решил "дожать" выигрышную для себя ситуацию до предела. Масштаб полета мысли президента США на этот раз превзошел даже самые смелые ожидания и предположения и его критиков, и его сторонников. В своем микроблоге он поведал миру, что созрел для того, чтобы признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами, имеющими стратегическое значение не только для Израиля, но и для региональной стабильности вообще. Как нельзя кстати, подыграли ему в Румынии, власти которой неожиданно вдруг заявили на официальном уровне, что переносят свое посольство в Израиле из Тель-Авива в Иерусалим. Украина тоже не осталась в стороне от заварушки: тамошний генпрокурор вдруг "наехал" на американского посла Мари Йованович, обвиняя американского дипломата, которого связывают с партией демократов, в политическом шельмовании. После такого украинского паса и вердикта Мюллера в игру вступил еще и Трамп-младший, который напомнил миру об открытой поддержке украинским политическим истеблишментом осенью 2016 Хилари Клинтон.

В общем, минувшие несколько дней решительно изменили позиции республиканцев и демократов внутри страны. Инициатива сейчас опять в руках пропрезидентской партии. Демократам придётся несладко, а Трамп будет вовсю разыгрывать игру "А я вам всем говорил, что это всё охота на ведьм". Более того, у него теперь есть возможность в подобных грехах обвинять своего потенциального конкурента на предстоящих выборах 2020 – демократа Джо Байдена. Тем более, что Байден, будучи вице-президентом при президенте Обаме, позволил себе излишнюю откровенность в рассказе о том, как он "увольнял" тогдашнего украинского генпрокурора.

После таких слов оппонента Трампа, почему бы и с послом Йованович не поступить подобным образом? Понимая новую реальность, демократы решили побыстрее закончить историю с Мюллером, дабы иметь возможность и время выйти на предвыборную гонку следующего года с чем-то более существенным против Трампа.

Результаты же произраильского решения Трампа будут выражены не только в усилении поддержки оголтелыми "трампоголиками". Это еще усилит позиции США в Сирии, даст отличный шанс удобному для Белого Дома Биньямину Нетаньяху переизбраться на ближайших выборах в Израиле, и заложит мину замедленного действия на будущее, которая сможет в нужный момент сдетонировать. Решение Трампа по Голанским высотам имеет значение и для России: подобный шаг со стороны Трампа безусловно легитимирует вхождение Крыма в состав России в 2014 году в глазах мировой общественности. Аналогия проста: признание Голанских высот территорией Израиля – это уже даже не косовский прецедент. Признание аннексии части территории Сирии – прямое нарушение резолюции Совбеза ООН №242, авторами которой были в том числе США, и за которую они проголосовали. Дальше – только хаос.

Как же могут развиваться события дальше? В ближайшее время театр ключевых событий перенесётся за океан: прецеденту с Израилем стоит дать время устояться. А прямо сейчас Трампу нужны будут какие-то осязаемые успехи в Венесуэле. Закрепление статус-кво на всех площадках гибридного противостояния ради трансформации миропорядка будет подкреплено отличным переговорным состоянием, которым 45-й президент США обязательно попытается воспользоваться. А вот России здесь противопоставить практически нечего: переброска 99 военнослужащих в Венесуэлу ситуацию не переломит, и не заставит голодных людей вернуть свою верность Мадуро. Лучшее, что мы можем сейчас сделать – использовать по максимуму прецедент с Голанскими высотами для легитимизации Крыма в глазах мировой общественности.