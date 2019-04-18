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США сделали России "серьезное предупреждение"

Фото: commons.wikimedia.org
Американцы пытаются выдавить представителей нашей страны из Венесуэлы

На фоне введенных против венесуэльского центрального банка санкций Вашингтон снова выразил неудовольствие в связи с поддержкой Россией президента Николаса Мадуро.

Советник американского лидера Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что новые ограничительные меры против Венесуэлы – повод задуматься для Москвы.

"Эти шаги против центрального банка Венесуэлы должны стать серьезным предупреждением для всех внешних игроков, включая Россию, против размещения военных сил и средств в Венесуэле для поддержки режима Мадуро",

– заявил он на выступлении в Майами. Об этом пишет Associated Press.

Новые санкции против ЦБ Венесуэлы США ввели накануне. Об этом сообщили в американском Минфине. Кроме того, ограничительные меры коснулись и директора Центробанка, отмечает RT.

Ограничения могут нанести ощутимый урон экономике страны, пишет "Свободная пресса".

Вместе с Венесуэлой под санкционный удар попадут также Куба и Никарагуа. Эти страны Болтон назвал "тройкой тираний", напоминает "Царьград".

Ранее Трамп заявил, что "русские должны убраться из Венесуэлы". Как стало известно  CNN от осведомленных источников, Болтон сейчас рассматривает варианты сдерживания российской стороны в латиноамериканской стране.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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