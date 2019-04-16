В Белом доме настроены решительно и бесповоротно

Вашингтон выдворит представителей Москвы из латиноамериканской Республики, пообещал американский лидер Дональд Трамп. Ему порядком надоело двоевластие в подшефном государстве.

Да и получивший благословение США Хуан Гуаидо заждался обещанного ему места. Законного же правителя Николаса Мадуро, которого, к слову, поддерживает Кремль, мистер президент призвал уйти в отставку, а нашу страну – покинуть взволнованную территорию.

"Русские должны убраться из Венесуэлы",

– заключил Трамп, передает CNN, ссылалась на осведомителя в Минобороны США. Также за океаном недовольны Кубой и Китаем, которые находятся в связке с РФ.

По словам источника, советник Белого дома по нацбезопасности Джон Болтон, известный как сторонник силовой дипломатии, рассматривает возможные способы "сдерживания" российского авторитета на чужой земле, на которую американцы положили глаз.

Штаты склоняются к силовому воздействию, однако не прямо, а косвенно, без боевых приемов. Такое поручение дано Объединенному комитету Пентагона и Южному командованию ВС США.

Накануне госсекретарь вездесущей державы Майк Помпео заявил, что на его родине решительно настроены относительно венесуэльского госпереворота. Вашингтон намерен покончить с кризисом. Естественно, в свою пользу. Сейчас он добивается, чтобы ряд стран изменили свою позицию, отвернувшись от Мадуро.

Напомним, 23 января на фоне массовых восстаний спикер парламента Венесуэлы Гуаидо самопровозгласил себя главой государства. Его решение получило отклик в США и ряде латиноамериканских стран. Россия официально выразила поддержку Мадуро как законно избранному президенту Венесуэлы.