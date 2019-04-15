Госсекретарь США позволил себе много лишнего

Помпезные заявления американца с созвучной фамилией обескуражили его российских коллег. Так, в МИД РФ на высказывания госсекретаря США Майка Помпео о госперевороте в Венесуэле дали жесткий ответ.

По словам российских дипломатов, глава внешнеполитического ведомства заокеанской державы позволяет себе много лишнего. Его принципы и убеждения неприемлемы. То, что он произносит в слух, не соответствует меркам классической дипломатии.

"В Москве обратили внимание, что в ходе продолжающегося турне по странам Латинской Америки госсекретарь США Майк Помпео позволил себе ряд неприемлемых высказываний в адрес нашей страны, в частности, в контексте событий в Венесуэле",

– возмутили в российском министерстве, отметив "недипломатичные манеры" Помпео, передает РИА "Новости".

Неуместные выводы госсекретаря, констатировали в МИД, мешают выстроить "конструктивный диалог" между Москвой и Вашингтоном. Последний, подчеркнул представитель Белого дома, добивается, чтобы ряд стран изменили свою позицию, отвернувшись от венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

"Мы работаем над тем, чтобы убедить Россию и Китай, а также Кубу прекратить деятельность, которая направлена на поддержку Мадуро, дает Мадуро больше сил, больше возможностей",

– цитирует Помпео колумбийское издание Tiempo. По мнению американского заявителя, президент Республики вместе с Кубой и Россией заставили страдать ее население, пишет "Комсомольская правда".

Напомним, на прошлой неделе Помпео обвинил РФ в своевольном вмешательстве в дела латиноамериканского государства.