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"Недипломатичные манеры": в России жестко ответили Помпео

Фото: www.globallookpress.com
Госсекретарь США позволил себе много лишнего

Помпезные заявления американца с созвучной фамилией обескуражили его российских коллег. Так, в МИД РФ на высказывания госсекретаря США Майка Помпео о госперевороте в Венесуэле дали жесткий ответ.

По словам российских дипломатов, глава внешнеполитического ведомства заокеанской державы позволяет себе много лишнего. Его принципы и убеждения неприемлемы. То, что он произносит в слух, не соответствует меркам классической дипломатии.

"В Москве обратили внимание, что в ходе продолжающегося турне по странам Латинской Америки госсекретарь США Майк Помпео позволил себе ряд неприемлемых высказываний в адрес нашей страны, в частности, в контексте событий в Венесуэле",

– возмутили в российском министерстве, отметив "недипломатичные манеры" Помпео, передает РИА "Новости".

Майка Помпео. Фото: www.globallookpress.com

Неуместные выводы госсекретаря, констатировали в МИД, мешают выстроить "конструктивный диалог" между Москвой и Вашингтоном. Последний, подчеркнул представитель Белого дома, добивается, чтобы ряд стран изменили свою позицию, отвернувшись от венесуэльского лидера Николаса Мадуро.

"Мы работаем над тем, чтобы убедить Россию и Китай, а также Кубу прекратить деятельность, которая направлена на поддержку Мадуро, дает Мадуро больше сил, больше возможностей",

цитирует Помпео колумбийское издание Tiempo. По мнению американского заявителя, президент Республики вместе с Кубой и Россией заставили страдать ее население, пишет "Комсомольская правда".

Напомним, на прошлой неделе Помпео обвинил РФ в своевольном вмешательстве в дела латиноамериканского государства.  

Ксения АНДРЕЕВА
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