В Вашингтоне не намерены терпеть помощь Москвы Мадуро

Госсекретарь США Майк Помпео считает, что Россия вмешивается в дела Венесуэлы без согласия на это властей.

По его словам, Москва пошла против государства, так как лидером является не Николас Мадуро, а Хуан Гуаидо.

"Они вмешались без права на это. У них нет согласия народа Венесуэлы, чтобы находиться там",

– заявил Помпео в эфире телеканала Mega TV.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин отметил, что слова американского госсекретаря не соответствуют действительности. Он подчеркнул, что Россия находится в Венесуэле по официальному приглашению легитимных властей, передает RT.