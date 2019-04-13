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США обвинили Россию во вмешательстве в дела Венесуэлы

Майк Помпео. Фото: www.globallookpress.com
В Вашингтоне не намерены терпеть помощь Москвы Мадуро

Госсекретарь США Майк Помпео считает, что Россия вмешивается в дела Венесуэлы без согласия на это властей.

По его словам, Москва пошла против государства, так как лидером является не Николас Мадуро, а Хуан Гуаидо.

"Они вмешались без права на это. У них нет согласия народа Венесуэлы, чтобы находиться там",

заявил Помпео в эфире телеканала Mega TV.

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин отметил, что слова американского госсекретаря не соответствуют действительности. Он подчеркнул, что Россия находится в Венесуэле по официальному приглашению легитимных властей, передает RT.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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