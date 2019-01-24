Мадуро против всего мира: кто устроил переворот в Венесуэле

Новая власть в Каракасе получила благословение Запада

Защитить страну от американского вторжения призвал президент Венесуэлы Николас Мадуро. С балкона президентского дворца он обратился к собравшимся на площади сторонникам с предупреждением, что оппозиция при поддержке Вашингтона пытается устроить государственный переворот.

"Мы не позволим вернуть нас в XX век, когда на американские деньги устраивались госперевороты, – заявил Мадуро. – Венесуэла должна уважать свою правду. Мы должны править своей Венесуэлой", - приводит Observador слова Мадуро.

В последние дни страну сильно лихорадит, 21 января Верховный суд Венесуэлы лишил полномочий Национальную ассамблею. Оппозиционеры, занимавшие большинство мест в парламенте, отказались подчиниться этому решению и позвали народ на улицы. Во время массовой демонстрации в Каракасе 23 января спикер распущенного парламента Хуан Гуайдо объявил себя главой государства.



Самопровозглашенца тут же поддержали в США. Белый дом выпустил официальное заявление о признании Гуайдо исполняющим обязанности президента, пока в Венесуэле не будут проведены внеочередные выборы.

В ответ Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с США и велел американским дипломатам быстро покинуть страну. Однако госсекретарь США Майк Помпео отреагировал незамедлительно.

"Соединенные Штаты не признают режим Мадуро в качестве правительства Венесуэлы… Хуан Гуайдо попросил нашу миссию остаться в Венесуэле", – передает РИА "Новости" заявление Помпео.

Тем временем сторонники и противники Мадуро вышли на митинги по всей стране. Зачастую акции перерастают в потасовки. Полиция применяет слезоточивый газ и другие средства подавления беспорядков. Есть погибшие. Армия предупредила, что встанет на защиту Мадуро.

"Скорее всего, подобные провокационные безответственные действия Америки вызовут гражданскую войну, – отметил в беседе с "Царьградом" политолог Рафаэль Ордуханян. – Будет проливаться кровь, будут гибнуть люди. Основания предполагать это – ситуация в Афганистане, в Сирии, в Ливии. Везде, куда ступает нога или доллар Америки, там кровь, слезы и горе. Венесуэла, к сожалению, не будет исключением", – прогнозирует эксперт.

Ситуацию усугубляет то, что США уже не первый год пытаются сменить режим в Венесуэле, отмечает политолог Игорь Рябов. Сейчас они как никогда близки к своей цели, поэтому будут добиваться своего всеми средствами.

"Это типичная цветная революция. Оппозиция не признает президента, выводит на улицу протест, выдвигает лидера, лидера признают США. Все по методичке, – указал Рябов в интервью РИА ФАН. – Подобное вмешательство США в дела других стран не удивляет… Сейчас в Латинской Америке идет волна переформатирования правительств. США взялись за Венесуэлу, получив вслед за Колумбией лояльные правительства в Бразилии и Аргентине", – напомнил эксперт.

Действительно, Бразилия, Аргентина, а также Парагвай, Перу, Колумбия, Чили, Эквадор, Коста-Рика, Гондурас, Гватемала быстро выпустили заявления о поддержке Гуайдо в статусе и.о. главы Венесуэлы.

Председатель Евросовета Дональд Туск написал в своем Twitter, что Гуайдо получил "демократический мандат от граждан Венесуэлы", поэтому его должна поддержать Европа.

За законно избранного президента в лице Мадуро выступили власти Мексики, Боливии, Уругвая, Кубы и Турции. Турецкий лидер Реджеп Эрдоган, сам не так давно переживший попытку госпереворота, даже позвонил в это сложное время Мадуро, чтобы сказать: "Держись, мы с тобой!"

"На примере событий в Венесуэле хорошо видно, как прогрессивное западное сообщество в реальности относится к международному праву, суверенитету и невмешательству во внутренние дела государств, в ручном режиме меняя там власть", – прокомментировала в Facebook официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Николас Мадуро выиграл выборы президента Венесуэлы в мае 2018 г., набрав более 68% голосов.

Видеокартину событий в Венесуэле собрал Telegram-канал Mash.