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США открестилась от покушения на Мадуро

Ответственность за атаку на президента Венесуэлы взяли на себя другие

Вашингтон не причастен к провалившейся попытке убить Николаса Мадуро. Об этом заявил 

советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон 

"Соединенные Штаты не причастны", – цитирует Болтона AFP.

Ответственность за покушение на Мадуро взяла на себя подпольная группировка "Фланелевые солдаты". Об этом она сообщила в своем Twitter, уточнив, что к беспилотникам была прикреплена взрывчатка C4.

"Снайперы почетного караула сбили дроны прежде чем они добрались до цели. Они уязвимы, сейчас не получилось, но это вопрос времени", – говорится в заявлении организации.


Артем ВЕСЕЛЫЙ
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