США открестилась от покушения на Мадуро

Ответственность за атаку на президента Венесуэлы взяли на себя другие

Вашингтон не причастен к провалившейся попытке убить Николаса Мадуро. Об этом заявил



советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон

"Соединенные Штаты не причастны", – цитирует Болтона AFP.

'No US govt involvement' in Venezuela attack: Bolton pic.twitter.com/BCczVi8dsB — AFP news agency (@AFP) 5 августа 2018 г.

Ответственность за покушение на Мадуро взяла на себя подпольная группировка "Фланелевые солдаты". Об этом она сообщила в своем Twitter, уточнив, что к беспилотникам была прикреплена взрывчатка C4.

"Снайперы почетного караула сбили дроны прежде чем они добрались до цели. Они уязвимы, сейчас не получилось, но это вопрос времени", – говорится в заявлении организации.

La operación era sobrevolar 2 drones cargados con C4 el objetivo el palco presidencial, francotiradores de la guardia de honor derribaron los drones antes de llegar al objetivo.

Demostramos que son vulnerables, no se logró hoy pero es cuestión de tiempo. #MilitaresPatriotas pic.twitter.com/eFuUTR3eYw — Soldados de Franelas (@soldadoDfranela) 4 августа 2018 г.



