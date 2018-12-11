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Ту-160 провоцируют Карибский кризис 2.0

Фото: www.globallookpress.com
Сверхдержавы рискуют "схлестнуться" из-за нефти

В Кремле ответили на выпад главы Госдепа Майка Помпео, заявившего, что отправка Ту-160 в Венесуэлу не что иное, как "разбазаривание госсредств двумя коррумпированными правительствами".

Отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле с этим абсолютно не согласны.

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"Делать такие заявления стране, на половину оборонного бюджета которой можно прокормить всю Африку, тоже, наверное, не совсем уместно", – цитирует РИА "Новости" Пескова.

Ранее министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес назвал целью прилета российских бомбардировщиков в страну частью подготовки к защите страны от "любой возможной агрессии". По его словам, в течение ближайшей недели Ту-160 и самолеты ВВС Венесуэлы, среди которых есть как Су-30МКВ, так и F-16A, совершат совместные полеты над прибрежным штатом Варгас.

В понедельник в международном аэропорту "Майкетия" приземлились "Николай Кузнецов" и "Василий Решетников" в сопровождении транспортника Ан-124 и лайнера Ил-62.

Военный журналист Бабэк Тагвей на своей странице в Twitter опубликовал снимок со спутника, на котором хорошо видны российские самолеты. На аэродром Венесуэлы они приземлялись и раньше. Полеты прервали в 2008 г., а затем возобновили после недавнего визита президента Николаса Мадуро в Москву. Кроме того, министр обороны Сергей Шойгу анонсировал и заход российских кораблей в порты Венесуэлы.

Тагвэй уверен, что таким образом Россия демонстрирует свою боевую мощь США, чтобы предостеречь своего главного геополитического противника от вмешательства в конфликт на Украине, который после инцидента в Керченском проливе и введения военного положения в стране может серьезно обостриться. Ранее Москва перебросила к Севастополю сразу несколько боевых кораблей, в том числе с "Калибрами".

Венесуэла – достаточно удобный плацдарм для бомбардировки США. Ту-160, вооруженные Х-101, легко преодолеют 4 тыс. 500 км, которые разделяют Каракас и американскую границу. Уже другой вопрос, что большим самолетам будет трудно преодолеть систему ПВО США, в том числе на боевых кораблях.

Вашингтон на данный момент конфликтует с официальными властями Венесуэлы, называя президента Николаса Мадуро диктатором по аналогии с Башаром Асадом.

Еще летом прошлого года США ввели финансовые санкции в отношении Венесуэлы. В стране достаточно мощная оппозиция, которую, по версии Каракаса, поддерживает Вашингтон. Противники Мадуро уже заявили, что он хочет повторить Карибский сценарий 1962 г. с целью остаться у власти.

Фото: wikipedia.org/Rob Schleiffert Запад и США не признали досрочные президентские выборы в Венесуэле в этом году и считают, что президентство Мадуро, который официально победил в голосовании, заканчивается в апреле 2019 года.

Ситуация в Венесуэле нестабильная и тревожная, в стране огромные темпы инфляции. Один из пользователей Twitter под фотографиями российских самолетов даже предположил, что таким образом Мадуро обменивает золото на наличность, а договорился об этом в Москве. Причем бомбардировщики только прикрытие – золото русские якобы загрузят в Ан-124.

Правда это или неправда, в любом случае прилет российских военных самолетов показывает, что Россия на стороне Мадуро и поможет ему сохранить власть. Для США это плохие новости, так как в Вашингтоне давно зреет план "выбрать" для Венесуэлы проамериканского президента и спокойно разрабатывать нефтяные запасы южноамериканской страны. Но теперь с ней поспорит Россия. Как заявил сам Николас Мадуро по итогам встречи в Москве, Москва инвестирует $6 млрд в добычу нефти и золота.

Андрей ШЕРЫХАНОВ
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