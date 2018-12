Ту-160 провоцируют Карибский кризис 2.0

В Кремле ответили на выпад главы Госдепа Майка Помпео, заявившего, что отправка Ту-160 в Венесуэлу не что иное, как "разбазаривание госсредств двумя коррумпированными правительствами".

Отвечая на вопросы журналистов, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что в Кремле с этим абсолютно не согласны.

"Делать такие заявления стране, на половину оборонного бюджета которой можно прокормить всю Африку, тоже, наверное, не совсем уместно", – цитирует РИА "Новости" Пескова.

Ранее министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес назвал целью прилета российских бомбардировщиков в страну частью подготовки к защите страны от "любой возможной агрессии". По его словам, в течение ближайшей недели Ту-160 и самолеты ВВС Венесуэлы, среди которых есть как Су-30МКВ, так и F-16A, совершат совместные полеты над прибрежным штатом Варгас.

В понедельник в международном аэропорту "Майкетия" приземлились "Николай Кузнецов" и "Василий Решетников" в сопровождении транспортника Ан-124 и лайнера Ил-62.

Военный журналист Бабэк Тагвей на своей странице в Twitter опубликовал снимок со спутника, на котором хорошо видны российские самолеты. На аэродром Венесуэлы они приземлялись и раньше. Полеты прервали в 2008 г., а затем возобновили после недавнего визита президента Николаса Мадуро в Москву. Кроме того, министр обороны Сергей Шойгу анонсировал и заход российских кораблей в порты Венесуэлы.

Satellite image taken by @DigitalGlobe shows the #Russian Air Force Tu-160M1 Nuclear bombers at Maiquetia airport near #Caracas, #Venezuela. pic.twitter.com/hfCPbrNpGv