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Российские Ту-160 летят в сторону США

Фото: mil.ru
Американцы в учениях в Венесуэле увидели "провокацию" Москвы

Американские военные забили тревогу – русские подбираются к берегам Штатов. Как следует из сообщений западных СМИ, по меньшей мере два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 будут направлены на текущей неделе в Венесуэлу на "провокационные учения". По информации американских военных чиновников, они вылетят с одной из авиабаз РФ. В рамках учений самолеты выполнят в том числе и дозаправку в воздухе.

Перелет наших бомбардировщиков в Южную Америку станет седьмым для Ту-160 за последние три месяца, сообщает Washington Free Beacon.

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"Необычными" и увеличивающимися назвал полеты данных российских боевых крылатых машин экс-сотрудник Пентагона и специалист по Вооруженным силам РФ Марк Шнайдер.

"За последние три месяца было анонсировано шесть полетов Ту-160 "провокационного" типа, что немало", – сказал американец.

В качестве примера он привел последний инцидент возле Норвегии в конце октября, когда британские и норвежские истребители сопровождали над Баренцевым морем российские бомбардировщики.

Кроме того, отметил Шнайдер, наши бомбардировщики Ту-160 и Ту-95 использовались в ходе недавних учений в Средиземном море и над Северным полюсом.

"Анонсированный полет Ту-160 над Северным полюсом также необычен и явно нацелен на нас", – считает американский военный. Он напомнил, что "два наших "Блэкджека" в августе прилетели на Северный полюс.

Ожидается, что Пентагон будет внимательно следить за "Белыми лебедями" из-за их способности наносить удары крылатыми ракетами с ядерным оружием по американским целям.

Глава российского Генштаба генерал Валерий Герасимов недавно заявил, что в ответ на противоракетную оборону США Россия будет модернизировать свои ядерные силы, в том числе оснащать свои нынешние стратегические бомбардировщики за счет расширения диапазона номенклатуры вооружения.

"В ближайшие несколько месяцев я ожидаю дополнительных угроз, в том числе новых провокаций с бомбардировщиками и, возможно, значительных военных действий против Украины", – сказал Шнайдер.

Он предполагает, что Москва будет наращивать "провокационные полеты" Ту-160.

Между тем сами американцы отправляют свои бомбардировщики, способные нести ядерное вооружение, к границам России. Так, штатовские B-52 неоднократно проводили учения в Прибалтике. Также вплотную к российским границам подлетали и сверхзвуковые стратегические бомбардировщики B-1B.

Николай КАЦАПОВ
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